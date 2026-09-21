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Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Η τρυφερή ανακοίνωση μαζί με τη σύζυγό του Ναταλί Κάντερ

Για τον Στέφανο Μιχαήλ το μωρό που περιμένουν θα είναι το πρώτο βιολογικό του παιδί, ενώ η Ναταλί Κάντερ είναι ήδη μητέρα μιας κόρης, της Αριάνα
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Ναταλί Κάντερ
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Ναταλί Κάντερ
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Η πιο μοναδική περίοδος στη ζωή του γνωστού ηθοποιού Στέφανου Μιχαήλ έχει ήδη ξεκινήσει αφού μαζί με τη σύζυγό του Ναταλί Κάντερ ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Το αγαπημένο ζευγάρι μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο της εγκυμοσύνης μέσα από τα social media. Ο Στέφανος Μιχαήλ δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ενώ η φουσκωμένη κοιλιά της Ναταλί Κάντερ αποκαλύπτει το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

«Μόνο εμείς… κάτω από λίγη μαγεία του ηλιοβασιλέματος!», έγραψε ο Στέφανος Μιχαήλ στη λεζάντα της ανάρτησής του, αφήνοντας τις εικόνες να πουν όλα τα υπόλοιπα.

Για τον Στέφανο Μιχαήλ το μωρό που περιμένουν θα είναι το πρώτο βιολογικό του παιδί, ενώ η Ναταλί Κάντερ είναι ήδη μητέρα μιας κόρης, της Αριάνα, την οποία έχει αποκτήσει από προηγούμενη σχέση της. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει για τη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί της, τονίζοντας πως τη θεωρεί παιδί του και δεν κάνει καμία διάκριση.

Μάλιστα, ο ίδιος δεν είχε κρύψει την επιθυμία του να μεγαλώσει την οικογένειά του. Σε συνέντευξή του μετά τον γάμο είχε ερωτηθεί αν ένα παιδί βρίσκεται στα σχέδιά τους, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Βεβαίως, εννοείται. Εύχομαι να έρθει ένα παιδί». Μια επιθυμία που σήμερα γίνεται πραγματικότητα.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο του ζευγαριού. Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Ναταλί Κάτερ παντρεύτηκαν στις 31 Αυγούστου 2025, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας.

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