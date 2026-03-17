Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πήγε στα Όσκαρ με τη 13χρονη εγγονή του – «Σαν να την ανάγκασαν να πάει»

Στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, οι υποψήφιοι συνήθως συνοδεύονται από τους συντρόφους τους. Για την 98η απονομή, ο θρυλικός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ επέλεξε να έχει στο πλευρό του την εγγονή του Πόπι Γκάβιγκαν, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί.

Ο Σπίλμπεργκ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν για την βραδιά των Όσκαρ, ενώ η 13χρονη κόρη της Τζέσικα Καπσόου και του Κρίστοφερ Γκάβιγκαν, φόρεσε ένα γαλάζιο σατέν φόρεμα.

Ωστόσο σε κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, δείχνουν την εγγονή του Στίβεν Σπίλμπεργκ κάπως αμήχανη, με κάποιους να σχολιάζουν ότι έδινε την αίσθηση ότι πήγε αναγκασταστικά της 98η τελετή των Όσκαρ – σαν να την έχουν αναγκάσει να βρίσκεται εκεί για λόγους εντυπώσεων.

Steven Spielberg’s granddaughter looks extremely uncomfortable! Like she is being forced to be there for optics after the highly disturbing info we learned about him this year. pic.twitter.com/ZJiEGQBpGw — Matt Wallace (@MattWallace888) March 17, 2026

Ο 79χρονος θρυλικός σκηνοθέτης Σπίλμπεργκ απολαμβάνει τις στιγμές με την οικογένειά του, αν και στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί πως η απόκτηση παιδιών δεν ήταν πάντα στα άμεσα σχέδιά του.

«Δεν ήθελα να αποκτήσω παιδιά, καθώς πήγαινα από τη μία ταινία στην άλλη και από το ένα σενάριο στο άλλο», είχε αποκαλύψει στο Variety το 2022 προσθέτοντας: «Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό μέχρι τα μισά των γυρισμάτων του Ε.Τ. Σε εκείνη την ταινία, ένιωσα γονιός. Ήμουν κυριολεκτικά πολύ προστατευτικός με όλο το καστ και ειδικά με την Ντρου Μπάριμορ, που ήταν μόλις 6 ετών».

Μετά την ταινία, η κοσμοθεωρία του άλλαξε ριζικά.

«Ήταν η πρώτη φορά που μου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως θα μπορούσα να γίνω πατέρας. Ένιωσα πραγματικά ότι αυτή θα ήταν η μεγάλη μου παραγωγή», ανέφερε.