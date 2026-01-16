Ο Στράτος Τζώρτζογλου διαψεύδει τις φήμες χωρισμού από τη Σοφία Μαριόλα

O Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνική showbiz και πολύ συχνά στο παρελθόν μιλούσαν για τον μεγάλο έρωτά τους. Ωστόσο,

Την Πέμπτη (15.01.2026) ένα δημοσίευμα της HuffPost Post που υπογράφει ο δημοσιογράφος Νίκος Γεωργιάδης έβαλε «φωτιά», καθώς ανέφερε ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε φάση διαζυγίου. Την επόμενη ημέρα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσω της εκπομπής της αποκάλυψε ότι ο Στράτος Τζώρτζουγλου διέψευσε τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα.

«Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχαν περάσει μία κρίση. Θα σας πω, η Όλγα η Λαφαζάνη, με την οποία έτσι έχουνε μία αμοιβαία εκτίμηση και φιλία και κάνουν πολύ ωραίες συνεντεύξεις, τουλάχιστον μία τη σεζόν, μίλησε μαζί του. Χθες λοιπόν ο Στράτος στην Όλγα διέψευσε ότι ισχύει. Με ποια έννοια όμως; Γιατί δεν θέλω να αδειάσω και τον Νίκο Γεωργιάδη που πάντα το ψάχνει πολύ καλά το ρεπορτάζ του, ειδικά όταν μιλάμε για σημαντικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με διαζύγια, γάμους, παιδιά και τα λοιπά. Και το έγραψε στη Huffington Post.

Είπε “Όλγα δεν ισχύει, αλλά αυτή τη στιγμή τρέχω πάρα πολύ γιατί έχω πρεμιέρα”. Μάλιστα η Όλγα του είπε να κάνουμε μια γραμμένη, τηλεφωνική (σ.σ. συνέντευξη) να το διαψεύσεις ο ίδιος ή να βγεις και στην εκπομπή με ένα Skype, με ένα link και τα λοιπά, λέει όχι τρέχω πάρα πολύ και έχω κάτι κανονίσει κι όλας, δεν μπορώ. Αλλά σου λέει ότι δεν ισχύει.

«Το διέψευσε (σ.σ. το δημοσίευμα) αλλά από την άλλη ίσως πήρε και λίγο χρόνο να δει πώς πάνε τα πράγματα. Μήπως είναι σε αυτή τη φάση που είναι η φάση της αμηχανίας που δεν ξέρεις ακριβώς τι σου συμβαίνει;

«Ξέρεις τι, έχω δει και φοβάμαι μήπως συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, ότι ο ένας θέλει να χωρίσει και είναι πιο έτοιμος, ο άλλος δεν θέλει να το παραδεχτεί μέσα του και το παλεύει. Εγώ αυτό εισπράττω, ότι μπορεί ο ένας να είναι έτοιμος και να είναι πιο συνειδητοποιημένος και αποφασισμένος και ο άλλος να θέλει να πιστεύει ότι θα τα βρούνε. Οπότε κάπου εκεί ο ένας επικοινωνεί στους δικούς του ότι ξέρεις τι μας τελείωσε και ο άλλος λέει όχι δεν ισχύει, το παλεύουμε. Εγώ αυτό εισπράττω», είπε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή, συζητώντας το θέμα με τους συνεργάτες της.

Το δημοσίευμα για τον χωρισμό του ζευγαριού

Στο κείμενο που δημοσιεύθηκε στη HuffPost Post για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα φιλοξενήθηκαν δηλώσεις ανθρώπου από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφερε ότι παίρνουν «βελούδινο διαζύγιο».

«Έχουν χωρίσει από τον Οκτώβριο και μένουν εδώ και καιρόι χωριστά. Παρόλα αυτά όμως έχουν σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. Εξακολουθούν να αγαπιούνται πολύ», είπε ακόμα η πηγή.