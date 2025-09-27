Ο Θέμης Σοφός για τον γάμο του με την Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Αν ερχόταν άλλο ένα παιδί, θα ευχαριστούσα τον Θεό»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Θέμης Σοφός και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και την ευτυχισμένη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο γνωστός δικηγόρος μίλησε στη Σάσα Σταμάτη και την εφημερίδα «Παραπολιτικά» με αφορμή την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ο Θέμης Σοφός δε δίστασε να προβεί και σε προσωπικές εξομολογήσεις, όπως την επιθυμία του να αποκτήσει με τη σύζυγό του, Σταματίνα Τσιμτσιλή, ένα ακόμα παιδί.

«Αν ερχόταν άλλο ένα παιδί, θα ευχαριστούσα τον Θεό, όπως τον ευχαριστώ για όλα όσα µας χάρισε», αποκάλυψε ο Θέμης Σοφός.

Παράλληλα παραδέχεται ότι στα 14 χρόνια γάμου δεν υπήρξε ποτέ μέχρι σήμερα, κάποια κρίση μεταξύ εκείνου και της γνωστής παρουσιάστριας, για την οποία μίλησε με λόγια αγάπης.

«Με τη Σταματίνα δεν έχουμε περάσει ποτέ κρίση γάμου. Η καθηµερινή συνεννόηση, ο αµοιβαίος σεβασµός και η αγάπη είναι συστατικά στοιχεία που βοηθούν να προσπερνά κανείς όλα τα θέµατα. Τι να σου πω για τη Σταµατίνα, εδώ δεν χωράει η εφηµερίδα, χρειάζεσαι ολόκληρη βιβλιοθήκη», εξομολογήθηκε ο γνωστός δικηγόρος για τον γάμο του με τη λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA.

Επίσης, ο Θέμης Σοφός αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη ότι βίωσε πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή του.

«Υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγµές, ων ουκ έστιν αριθµός, και φυσικά θα υπάρξουν και στο µέλλον, αλλά µε αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα όλα λύνονται µε την ευλογία της Παναγίας», είπε χαρακτηριστικά.