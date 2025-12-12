Ο Τιμοτέ Σαλαμέ απαντά στις φήμες που υποστηρίζουν ότι είναι ο ράπερ EsDeeKid – «Όλα θα αποκαλυφθούν εν καιρώ»

Ο γνωστός ηθοποιός, Τιμοτέ Σαλαμέ, σε πρόσφατη συνέντευξή του απάντησε στις φήμες που λένε ότι ο ίδιος είναι ο καλλιτέχνης πίσω από την κουκούλα του Βρετανού alt-ράπερ EsDeeKid.

Ο EsDeeKid, ο οποίος δεν δείχνει ολόκληρο το πρόσωπό του, παρα μόνο τα μάτια του τα οποία μοιάζουν με αυτά του Τιμοτέ Σαλαμέ, είναι περισσότερο γνωστός για το τραγούδι του «LV Sandals», στο οποίο συμμετείχαν οι underground Βρετανοί ράπερ fakemink και Rico Ace, το οποίο έγινε viral στο TikTok.

Εκείνος κατάγεται από το Λίβερπουλ και δεν είναι γνωστά πολλά στοιχεία για το υπόβαθρο του καλλιτέχνη, καθώς παραμένει ανώνυμος και εμφανίζεται κρυμμένος από μια μπαλακλάβα.

Ωστόσο, από την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Rebel» αυτό το καλοκαίρι, οι θαυμαστές προσπαθούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του μουσικού και κάποιοι είναι πεπεισμένοι ότι στην πραγματικότητα είναι ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ. Οι χρήστες του TikTok έχουν επισημάνει το γεγονός ότι ο Σαλαμέ έχει μακροχρόνια αγάπη για το hip-hop, καθώς εμφανιζόταν ως ράπερ με το όνομα Lil Timmy Tim κατά την παιδική του ηλικία.

Άλλες θεωρίες αφορούσαν κοντινά πλάνα των ματιών του καλλιτέχνη, τα οποία οι χρήστες πιστεύουν ότι μοιάζουν με του ηθοποιού, και το γεγονός ότι τόσο ο ράπερ όσο και ο ηθοποιός χρησιμοποιούν διπλό «e» στα ονόματά τους.

Σε συμμετοχή του σε εκπομπή του Heart FM για την προώθηση της νέας του ταινίας Marty Supreme, ο Σαλαμέ ρωτήθηκε από τους παρουσιαστές αν είναι ο EsDeeKid. «Δεν έχω κανένα σχόλιο γι’ αυτό» απάντησε και πρόσθεσε: «Έχω δύο λέξεις γι’ αυτό».

Μετά από μια μεγάλη παύση, είπε: «Όλα θα αποκαλυφθούν εν καιρώ». Παραδέχτηκε στη συνέχεια ότι «ήταν περισσότερες από δύο λέξεις». Ο ηθοποιός στη συνέχεια αστειεύτηκε με τον παρουσιαστή, ο οποίος λανθασμένα αποκάλεσε την παιδική του ραπ περσόνα «Little Timmy». «(Αυτό) δεν ηχεί το ίδιο» αστειεύτηκε γελώντας με τους παρουσιαστές.

Ο EsDeeKid δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις φήμες. Τον επόμενο χρόνο ο ράπερ θα ξεκινήσει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία και θα συμμετάσχει επίσης μαζί με τους IDLES, Amyl & The Sniffers, JPEGMAFIA και άλλους στο Outbreak Fest 2026 του Λονδίνου με κεντρικό όνομα τους Deftones.