Ο Τομ Χανκς έστειλε δώρο μία γραφομηχανή αντίκα σε ιδιοκτήτη καταστήματος στο Πόρτλαντ του Όρεγκον

Ο Τομ Χανκς έστειλε μια vintage γερμανική γραφομηχανή σε ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθώς είχε δεσμευτεί να το κάνει.

«Πριν από δύο χρόνια, ο Τομ Χανκς μου είπε ότι θα μου έστελνε μια γραφομηχανή» έγραψε ο ιδιοκτήτης του Type Space, Άντονι Βαλόπι σε ανάρτησή του στο Instagram. «Σήμερα, αυτή η υπόσχεση έφτασε επιτέλους στο γραφείο μου – μια υπογεγραμμένη προσωπική μηχανή απευθείας από τον ίδιο τον κ. Χανκς» ανέφερε.

Ο Βαλόπι δημοσίευσε μια φωτογραφία του στην οποία εμφανίζεται να βγάζει από πακέτο το μοναδικό δώρο και κοινοποίησε φωτογραφία με τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό από την πρώτη τους συνάντηση το 2023.

Ο ιδιοκτήτης της μικρής επιχείρησης, ο οποίος άνοιξε το κατάστημά του το 2021, γνώρισε για πρώτη φορά τον Χανκς όταν ο σταρ πέρασε από εκεί ενώ βρισκόταν στην πόλη για την περιοδεία του βιβλίου «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece», σύμφωνα με το KGW8 News. Οι δυο τους «μίλησαν για γραφομηχανές» για μια ώρα και ο Χανκς αγόρασε μια αντίκα γραφομηχανή και υποσχέθηκε να στείλει στον Βαλόπι μια υπογεγραμμένη μηχανή από την προσωπική του συλλογή. Ο Βαλόπι παραδέχτηκε ότι «το ξέχασε κάπως» καθώς περνούσαν οι μήνες και δεν έφτανε κανένα δώρο, ανέφερε το KGW8 News.

Πρόσφατα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος επικοινώνησε με τον μάνατζερ του σταρ του Χόλιγουντ για έναν απροσδιόριστο λόγο και τότε ήταν που η ομάδα του Χανκς συνειδητοποίησε ότι ξέχασε να στείλει τη vintage γραφομηχανή.

Μια υπογεγραμμένη Rheinmetall του 1955 με γερμανικό πληκτρολόγιο βρέθηκε στην πόρτα του Βαλόπι λίγες μέρες αργότερα. «Συγγνώμη συλλέκτες – αυτή είναι ανεκτίμητη!» έγραψε ο Βαλόπι στην ανάρτησή του στο Instagram. «Ελάτε να μοιραστείτε τη διασκέδαση – γιατί δεν λες κάθε μέρα: “Ναι, ο Τομ Χανκς μου έστειλε μια γραφομηχανή”» πρόσθεσε.

Η συλλογή του Τομ Χανκς αποτελείται από περισσότερες από 300 γραφομηχανές που χρονολογούνται από τις αρχές του 1900. Τον Ιανουάριο, δάνεισε 35 στην Εκκλησία του Σαγκ Χάρμπορ για μία έκθεση.

«Νομίζω ότι αυτή η γραφομηχανή θα σου ταιριάζει» έγραψε ο Χανκς σε επιστολή που συνοδεύει το δώρο. «Ρώτα κάποιον μεγάλης ηλικίας πώς λειτουργεί. Και χρησιμοποίησέ την για να μου απαντήσεις» αναφέρεται στην επιστολή.