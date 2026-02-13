Ο Τζάστιν Τριντό αγοράζει παλάτι 3,1 εκατ. δολ. στο Μόντρεαλ για να στεγάσει τον έρωτά του με την Κέιτι Πέρι

Σε νέο κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής φαίνεται να περνά ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο οποίος ζει πλέον στο Μόντρεαλ μαζί με τη σύντροφό του, την ποπ σταρ Κέιτι Πέρι, σε μια εντυπωσιακή έπαυλη.

Ο 54χρονος πολιτικός Τριντό απέκτησε στα μέσα Ιανουαρίου μια πετρόχτιστη κατοικία, ηλικίας σχεδόν 100 ετών, στην αριστοκρατική συνοικία Outremont του Μόντρεαλ. Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακό σημείο, στη σκιά του Mount Royal, και θεωρείται από τα πιο ξεχωριστά της περιοχής. Εκεί όπως όλα δείχνουν θα στεγάσει τον έρωτά του με την Κέιτι Πέρι.

Η αγορά ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (09.02.2026), με τίμημα, περίπου, 2,64 εκατομμύρια ευρώ. Το ακίνητο είχε βγει στην αγορά πέρυσι από τον μεσίτη πολυτελών ακινήτων Joseph Montanaro. Πρόκειται για κατοικία, με επτά υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, γραφείο και – το πιο εντυπωσιακό στοιχείο – ιδιωτική αίθουσα χορού.

Η έπαυλη προστατεύεται από μεταλλικό φράχτη και πλούσια βλάστηση, ενώ διαθέτει δύο εισόδους.

Ο Τριντό αγόρασε το ακίνητο από τον Nicolas Ruggieri, στέλεχος της οικογενειακής επενδυτικής εταιρείας Batipart Invest, η οποία κατέχει μερίδιο της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Cogir.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Πέρι με τον Τριντό μετά την εμφάνιση του Ορλάντο Μπλουμ με 28χρονο μοντέλο

Η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον Τζάστιν Τριντό μετά τη δημόσια εμφάνιση του Ορλάντο Μπλουμ στο Super Bowl, όπου εθεάθη αγκαζέ με ένα 28χρονο μοντέλο, γεγονός που πυροδότησε σχόλια και συζητήσεις στα διεθνή μέσα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από ένα ταξίδι σε χιονισμένο προορισμό, αποτυπώνοντας εικόνες από τη βόλτα και το δείπνο που απόλαυσε με τον Τζάστιν Τριντό. Στις φωτογραφίες, η Κέιτι Πέρι ποζάρει χαμογελαστή, άλλοτε με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και άλλοτε με μακρύ λευκό φόρεμα, ενώ σε ένα από τα καρέ παρουσιάζει και την ιδιαίτερη –και γλυκιά– πίτσα που δοκίμασαν μαζί. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Ας είναι η αγάπη η επανάσταση», μια φράση που προκάλεσε ποικίλες ερμηνείες.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ορλάντο Μπλουμ είχε εμφανιστεί στο Super Bowl συνοδευόμενος από το 28χρονο μοντέλο Λουίζα Κάμελ. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στη Daily Mail, «Ήταν μαζί στη σουίτα Raising Cane, ήταν τρυφεροί ο ένας με τον άλλον».