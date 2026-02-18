Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανανέωσε τους όρκους με τη σύζυγό του δύο ημέρες πριν πεθάνει

Λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανανέωσε τους όρκους του με τη σύζυγό του, Κίμπερλι σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο υπνοδωμάτιό τους.

Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πέθανε την Τετάρτη 11.02.2026, σε ηλικία 48 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε τα τελευταία 2,5 χρόνια με τον καρκίνο. Η σύζυγός του μίλησε στο «People» αναφέροντας ότι η ανανέωση των όρκων τους έγινε με τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ να βρίσκεται στο κρεβάτι του. Δίπλα τους ήταν λίγοι συγγενείς και φίλοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κίμπερλι περιέγραψε την τελετή ως «απλή, όμορφη και βαθιά συγκινητική», σημειώνοντας ότι οργανώθηκε πολύ σύντομα, με τη βοήθεια αγαπημένων τους προσώπων.

«Το αποφασίσαμε δύο ημέρες πριν και οι φίλοι μας βρήκαν καινούρια δαχτυλίδια, γέμισαν το υπνοδωμάτιό μας με λουλούδια και κεριά και ανανεώσαμε τους όρκους μας από το κρεβάτι» είπε η ίδια στο People.

Παρόντες ήταν τα παιδιά τους, μέλη της οικογένειας και λίγοι στενοί φίλοι, ενώ κάποιοι ακόμη παρακολούθησαν μέσω βιντεοκλήσης.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Dawson’s Creek» ανακοίνωσε η σύζυγός του και μητέρα των έξι παιδιών τους, με ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι ημέρες θα έρθουν. Προς το παρόν, ζητούμε ιδιωτικότητα, καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδερφό και φίλο».

Ο Τζέιμς και η Κίμπερλι γνωρίστηκαν σε ταξίδι στο Ισραήλ το 2009 και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα, την 1η Αυγούστου του 2010, στο Τελ Αβίβ.