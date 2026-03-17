Ο Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica έκανε υποβρύχια πρόταση γάμου στην Αντριάνα Γκίλετ κοντά σε καρχαρίες

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κάτω από το νερό κατά τη διάρκεια κατάδυσης κολυμπώντας με καρχαρίες.

Στην επίσημη σελίδα των Metallica στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκε την Κυριακή (15-03-2026) μια υποβρύχια φωτογραφία του Χέτφιλντ και της αρραβωνιαστικιάς του, Αντριάνα Γκίλετ με τον αρχηγό του metal συγκροτήματος να κρατάει μια πινακίδα που έγραφε: «Αντριάνα Γκίλετ, θα με παντρευτείς;» Η φωτογραφία για την πρόταση γάμου είχε τη λεζάντα «Είπε ναι!».

Στη δική της σελίδα στο Instagram, η Γκίλετ κοινοποίησε την ίδια φωτογραφία και συμπεριέλαβε το ακόλουθο μήνυμα: «Η καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων. Κολύμπι με φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13 με την πιο μοναδική, ξεχωριστή και ρομαντική πρόταση γάμου που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ένας Ιχθύς. Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, πιάσαμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ Θεέ μου που μας έφερες μαζί».

Το 2022, έγινε γνωστό ότι ο Χέτφιλντ και η επί 25 χρόνια σύζυγός του, Φραντσέσκα θα πάρουν διαζύγιο. Ο φωτογράφος Λι Τζέφρις, ο οποίος έχει φωτογραφίσει πορτρέτα και φωτογραφίες από περιοδείες για τους Metallica, σχολίασε την ανάρτηση της Αντριάνα Γκίλετ, χαρακτηρίζοντας τον αρραβώνα «καταπληκτική είδηση».

 
 
 
 
 
Οι Metallica πρόκειται να ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους M72 στις 9 Μαΐου στην Αθήνα. Το heavy metal συγκρότημα θα δώσει συναυλίες σε 12 πόλεις, μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Βερολίνο, τη Ζυρίχη, τη Βουδαπέστη και τη Μπολόνια.

