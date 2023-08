Για τους… 40+, το ζευγάρι Τζέισον Ντόνοβαν και Κάιλι Μινόγκ ήταν από τα πιο γνωστά τη δεκαετία του 80.

Τραγουδιστές και ηθοποιοί, γνωρίστηκαν στην εφηβεία όταν πρωταγωνιστούσαν στην σαπουνόπερα «Νeighbours» ενώ ήταν μαζί για πέντε χρόνια πριν χωρίσουν το 1989. Τζέισον Ντόνοβαν και Κάιλι Μινόγκ είχαν συνεργαστεί και μουσικά, ερμηνεύοντας το… θρυλικό πια Especially for you.

Χρόνια μετά τον χωρισμό τους και ενώ εκείνη έχει πλέον γίνει σταρ παγκοσμίου φήμης, εκείνος παραδέχεται πως όταν ήταν μαζί, τη ζήλευε γιατί εκείνη πάντα ξεχώριζε!

«Η Kάιλι είναι απίστευτα εργατική, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Ακόμη και όταν επιστρέφω πίσω στις πρώτες μέρες της σειράς και στην αρχή της μουσικής της καριέρας, ήταν προφανές ότι είχε χάρισμα», είπε ο Jason Donovan στο Radio 2 και τον Σκοτ Μιλς (Scott Mills) για την Kylie Minogue.

«Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί, ξέρετε, να μπει σε ένα δωμάτιο και να μάθει ένα τραγούδι μέσα σε δύο λεπτά. Θυμάμαι ότι στο “Neighbours” εγώ δούλευα πάνω στο σενάριο από το προηγούμενο βράδυ και εκείνη ερχόταν στο πλατό, διάβαζε 5 σελίδες και έβγαζε όλες τις ατάκες σωστά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εξελισσόταν σε εκπληκτική καλλιτέχνιδα αλλά αυτό ακριβώς έγινε».

Ο Ντόνοβαν παραδέχθηκε ότι «τη ζήλευα, Θεέ μου και εγώ αυτό ήθελα, την κοιτούσα και έλεγα “θέλω λίγο από αυτό”».

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ΙΤV ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ένα μουσικό αφιέρωμα για την θρυλική καριέρα της Κάιλι Μινόγκ με τον τίτλο «An Audience with Kylie» και με οικοδέσποινα την ίδια.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν την 1η Δεκεμβρίου στο Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου.