Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε το όνομα και την πρεμιέρα του νέου «Fast & Furious»

Αυτή η ταινία θα αποτελέσει το 11ο και τελευταίο μέρος του franchise που μετρά ήδη 25 χρόνια
βιν ντίζελ
Vin Diesel / Photo by HOCH ZWEI / Photo by: HOCH ZWEI/picture-alliance/dpa/AP Images

Ο Βιν Ντίζελ, γνωστός με το όνομα Ντόμινικ Τορέτο από την σειρά ταινιών «Fast &Furious» έκανε γνωστό ότι το επόμενο κεφάλαιό του θα φέρει τον τίτλο «Fast Forever».

«Κανείς δεν είπε ότι η διαδρομή θα είναι εύκολη, αλλά είναι η δική μας», έγραψε ο πρωταγωνιστής σε ανάρτησή του στο Instagram, προσθέτοντας: «Μια διαδρομή που μας έχει καθορίσει και έχει γίνει η κληρονομιά μας… Και η κληρονομιά… διαρκεί για πάντα. 17 Μαρτίου 2028! ‘FAST FOREVER’», έγραψε ο Βιν Ντίζελ για την νέα ταινία «Fast & Furious».

Ο Λουί Λετεριέ (Louis Leterrier), ο οποίος ήταν ο σκηνοθέτης στο «Fast X» το 2023, επιστρέφει για να καθοδηγήσει τον Dominic Toretto και την «οικογένειά» του στην τελευταία τους περιπέτεια η οποία θα εμφανιστεί στις οθόνες μας στις 17 Μαρτίου του 2028.

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ο ηθοποιός και παραγωγός σε δηλώσεις του στο Fuel Fest το περασμένο καλοκαίρι, τόνισε την πρόθεση της παραγωγής να αποτίσει φόρο τιμής στο ξεκίνημα του franchise. «Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και στους αγώνες δρόμου που καθόρισαν την αρχή μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η νέα παραγωγή, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως «Fast X: Part 2», αποτελεί το 11ο και τελευταίο μέρος του franchise που μετρά ήδη 25 χρόνια.

Συνολικά, είναι η 12η ταινία της σειράς, μαζί με το spinoff του 2019 «Hobbs & Shaw», με πρωταγωνιστές τους Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) και Τζέισον Στέιθαμ (Jason Statham).

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vin Diesel (@vindiesel)

Από το ξεκίνημά της το 2001, η σειρά ταινιών έχει καταγράψει τεράστια εμπορική επιτυχία, με τις συνολικές εισπράξεις να ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με το Deadline.

