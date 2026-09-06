Οι σταρ του Χόλιγουντ που επέλεξαν τη Μύκονο για τις διακοπές τους – Ανάμεσά τους Νικόλ Κίντμαν, Σοφία Βεργκάρα και Μάθιου Μακόναχι

Η Μύκονος αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και αγαπημένους προορισμούς για το καλοκαίρι και κάθε χρόνο την επισκέπτονται πολλοί σταρ του Χόλιγουντ. Φέτος στο «νησί των ανέμων» επέλεξαν διάσημες ηθοποιοί, όπως η Νικόλ Κίντμαν και η Σοφία Βεργκάρα, αλλά και ο Μάθιου Μακόναχι.

Η Νικόλ Κίντμαν και η Σοφία Βεργκάρα, αλλά και ο Μάθιου Μακόναχι είναι μόνο κάποιοι από τους διάσημους καλλιτέχνες που επισκέφθηκαν φέτος το καλοκαίρι τη Μύκονο. Η κάμερα του Mykonos Live TV βρέθηκε στα σωστά σημεία και κατέγραψε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz σε… κυκλαδίτικο mood.

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Ο Κέβιν Χαρντ έκανε την εμφάνισή του στη Μύκονο έχοντας μάλιστα εξαιρετική παρέα.

Ο διάσημος stand-up comedian και ηθοποιός βρέθηκε στο νησί μαζί με τον ράπερ και ηθοποιό Ludacris, με τους δύο stars να προσθέτουν τη δική τους αμερικανική πινελιά στο μυκονιάτικο καλοκαίρι.

Η Σοφία Βεργκάρα, από την άλλη, φαίνεται πως έχει βρει στη Μύκονο όλα όσα χρειάζεται για τις ιδανικές διακοπές. Η διάσημη ηθοποιός ταξίδεψε στο νησί των Ανέμων μετά τον εορτασμό των 54ων γενεθλίων της στην Ιταλία και έδειξε να απολαμβάνει στο έπακρο την ελληνική φιλοξενία.

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Η κάμερα την εντόπισε μαζί με την παρέα της στο ταβερνάκι του Τάσου, στην Αγία Άννα, όπου το τραπέζι είχε θαλασσινά, ελληνικές γεύσεις και… ούζο. Και όπως φαίνεται στις εικόνες, το τελευταίο μάλλον κέρδισε την καρδιά της! Ευδιάθετη και χαμογελαστή, η Vergara φωτογραφήθηκε και με θαυμαστές της, αποδεικνύοντας ότι παραμένει fan της Μυκόνου, την οποία είχε επισκεφθεί ξανά το 2013.

Από το ελληνικό τραπέζι… κατευθείαν στο μυκονιάτικο nightlife. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μάθιου Μακόναχι, άφησε για λίγο το Χόλιγουντ και το έριξε έξω σε πάρτι γνωστού club του νησιού. Το βίντεο καταγράφει τον διάσημο ηθοποιό σε ένα σκηνικό αρκετά διαφορετικό από εκείνο της μεγάλης οθόνης, να απολαμβάνει τη βραδινή πλευρά της Μυκόνου.

Παράλληλα και η Νικόλ Κίντμαν με τη Ζόε Σαλντάνα βρέθηκαν στη Μύκονο, με την κάμερα του Mykonos Live TV να εξασφαλίζει αποκλειστικά πλάνα από την παρουσία τους σε πασίγνωστο beach restaurant του νησιού.

Κάθε χρόνο ολοένα και περισσότεροι διάσημοι καλλιτέχνες επιλέγουν τη Μύκονο, αλλά και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, δίπλα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.