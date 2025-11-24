Οι Three Days Grace έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συναυλία

Το καλοκαίρι του 2026, ήδη συζητιέται πολύ το τελευταίο διάστημα αφού όπως φαίνεται τα αφεντικά… τρελάθηκαν! Συγκροτήματα όπως οι The Cure, Metallica, Iron Maiden, Limp Bizkit, καθώς και άλλα τεράστια ονόματα της ροκ και μέταλ μουσικής, όπως ο Nick Cave και ο Moby έρχονται στην Ελλάδα για να χαρίσουν στους φανς που θα βρεθούν στις συναυλίες, αξέχαστες εμπειρίες.

Ανάμεσα στα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που θα βρεθούν στην Αθήνα για να δώσουν ανεπανάληπτα σόου θα είναι και οι Three Days Grace. Η θρυλική εναλλακτική ροκ μπάντα πρόκειται να επισκεφτεί τη χώρα τον Ιούνιο του 2026, στα πλαίσια του Release Athens Festival που γιορτάζει 10 χρόνια το καλοκαίρι.

Η πολυαναμενόμενη συναυλία των Three Days Grace είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στην Πλατεία Νερού. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 12:00.

Οι Καναδοί, μια από τις υπερδυνάμεις του σύγχρονου alternative metal/rock, επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα, έτοιμοι να προσφέρουν ένα από τα πιο εκρηκτικά και συναισθηματικά φορτισμένα shows.

Οι Three Days Grace σχηματίστηκαν το 1997 ως μετεξέλιξη των Groundswell. Το 2003 κυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο τους, το οποίο γνωρίζει άμεσα μεγάλη επιτυχία, κυρίως χάρη στο τεράστιο hit «I Hate Everything About You», οδηγώντας τη μπάντα σε τρία χρόνια συνεχούς περιοδείας.

Όταν επέστρεψαν στο στούντιο, αξιοποίησαν τις αντιφατικές εμπειρίες αυτής της περιόδου, καθώς και τις προσωπικές μάχες του τραγουδιστή τους Adam Gontier με τον εθισμό, για να δημιουργήσουν το «One-X» (2006), ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα άλμπουμ τους, που σφράγισε τον ήχο και τη θεματική τους ταυτότητα.

Η επιτυχία συνεχίστηκε με τα «Life Starts Now» (2009) και «Transit of Venus» (2012), όμως η – προσωρινή, όπως αποδείχθηκε – αποχώρηση του Gontier το 2013 και η προσθήκη του Matt Walst στη θέση του, σηματοδότησαν μια νέα δημιουργική περίοδο για τη μπάντα.

Αυτή αποτυπώθηκε στα «Human» (2015), «Outsider» (2018) και «Explosions» (2022), κυκλοφορίες που ανέδειξαν την ικανότητά τους να εξελίσσονται διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτηριστικό, δυναμικό και βαθιά φορτισμένο ήχο τους.

Με τον Gontier να επιστρέφει το 2024 και τον Walst να παραμένει ως συν-τραγουδιστής, οι Three Days Grace κυκλοφόρησαν πριν λίγους μήνες το «Alienation», ένα άλμπουμ που επιβεβαίωσε πως παραμένουν ένα από τα πλέον επιδραστικά ονόματα του alternative metal/rock.

Τα τελευταία χρόνια, η μπάντα έχει προσελκύσει και ένα νέο, νεανικό κύμα οπαδών, χάρη στη διαχρονικότητα των θεμάτων της και την ακαταμάχητη ενέργεια των live εμφανίσεών της, αποδεικνύοντας ότι παραμένουν επίκαιροι και συναρπαστικοί για όλες τις γενιές.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, θα τους υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά για να τραγουδήσουμε παρέα ύμνους όπως τα «I Hate Everything About You», «Pain», «Animal I Have Become» και «Never Too Late».