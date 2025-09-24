Όλγα Κεφαλογιάννη για το διαζύγιο από τον Μίνωα Μάτσα: «Δεν ένιωσα απογοήτευση, ένιωσα προδοσία»

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε ανοιχτά για όλους και για όλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega. Για τη μητρότητα, το νέο κεφάλαιο της ζωής της με το διαζύγιό της και φυσικά για τον ελληνικό τουρισμό. «Έχουμε τώρα τα τελευταία στοιχεία για τους 7 πρώτους μήνες του 2025. Πάμε πολύ καλύτερα, αλλά όχι μόνο για το ότι έχουμε μία μικρή αύξηση στις αφίξεις, έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα».

Μιλώντας για τη νέα φάση της ζωής της, μετά το διαζύγιο, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρει: «Όταν έχει τελειώσει κάτι, προχωράς. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, αφήνω πίσω μου οτιδήποτε άσχημο, δεν θέλω να με βαραίνει. Σε αυτήν τη νέα φάση που έχω διάφορους τίτλους, θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ότι είμαι μαμά και αυτό είναι κάτι που τελικά με προσδιορίζει σε όλα».

Για το διαζύγιό της συμπληρώνει: «Προφανώς και με απογοήτευσε και με στεναχώρησε πάρα πολύ για τα παιδιά μου, γιατί εγώ είχα αυτό το όνειρο τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπως αυτό που μεγάλωσα εγώ».

«Δυστυχώς δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, γι’ αυτό τα παιδιά μου είναι προτεραιότητά μου, ό,τι και να συμβαίνει θέλω πάντα να βρίσκω τον χρόνο να είμαι μαζί τους μέσα στην ημέρα», τονίζει, αναφέροντας:

«Δεν ένιωσα απογοήτευση, ένιωσα προδοσία. Αυτό αποφάσισα να βγάλω και να αφήσω πίσω μου. Άφησα πίσω την προδοσία. Έκανα focus στο ότι έχω τα παιδιά, είναι η δύναμή μου, δεν αισθάνομαι ότι διαφέρω από την Ελληνίδα που προσπαθεί να συνδυάσει τη μητρότητα, την οικογένεια, με την καριέρα της».

«Δεν είμαστε τέλειοι. Πραγματικά δεν μπορώ να είμαι σε όλα η άψογη και είναι εντάξει», λέει η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Έχουμε μπροστά μας δικαστική διαμάχη η οποία είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο και μου κάνει και εντύπωση γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καλό είναι τα θέματα αυτά να τα λύνει κανείς όσο το δυνατόν με συναινετικό τρόπο», καταλήγει η ίδια.