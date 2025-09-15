Όλγα Κεφαλογιάννη: «Με το που μπήκαν τα παιδιά στο σχολικό, γύρισα το κεφάλι μου κι άρχισα να κλαίω»

Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της πώς ένιωσε όταν τα δίδυμα 4χρονα παιδιά της άρχισαν να πηγαίνουν στο προνήπιο.

Όπως παραδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025) η Όλγα Κεφαλογιάννη έκλαψε την στιγμή που άφησε τα μικρά της στο σχολικό, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο καλοκαίρι τους στην Κρήτη.

Αρχικά, η υπουργός Τουρισμού μίλησε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά για την επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Μνήμη και Φως», η οποία θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, στις 16 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα που συμπληρώνονται 48 χρόνια από τον θάνατο της Μαρίας Κάλλας.

Αμέσως μετά, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον τουρισμό στην Ελλάδα και στα νησιά, ενώ στη συνέχεια η κουβέντα έφτασε και στην προσωπική της ζωή.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα δίδυμα παιδάκια, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι.

«Δεν σταματάμε ποτέ να δουλεύουμε, αλλά η τεχνολογία μας βοηθάει ώστε να είμαστε εκτός και να ανταποκρινόμαστε ταυτόχρονα στην εργασία μας. Εγώ επειδή έχω τα δίδυμα που είναι 4 ετών ήμουν μαζί τους το καλοκαίρι. Τώρα πήγαν προνήπιο. Το πρωί τα άφησα στο σχολικό, τώρα είμαστε στις αρχές… Με το που τα αφήνεις εκεί λες “σ’ αγαπώ πολύ” και φεύγει το σχολικό και σε πιάνει ένα σφίξιμο… Τα βλέπεις τα μικρούλια να πηγαίνουν και να σε κοιτάμε με αυτά τα ματάκια… Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Όλες οι μαμάδες και όλοι οι γονείς έτσι κάνουμε. Κάποια στιγμή τα παιδιά μας ξεκινούν το σχολείο και προχωράνε», εξομολογήθηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Το καλοκαίρι κάναμε καταπληκτικές διακοπές. Πήγαμε Κρήτη βεβαίως, που τους αρέσει πολύ! Και τους αρέσει και η ιδέα του αεροπλάνου. Τα πιο απλά πράγματα τους εντυπωσιάζουν και εκεί συνειδητοποιείς ότι πρέπει να παίρνουμε περισσότερη χαρά από τα απλά πράγματα. Μας μαθαίνουν τόσο πολλά πράγματα τα παιδιά», είπε ακόμα.

Παράλληλα, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην πρώτη μέρα των παιδιών της στο σχολείο, όπου έκλαψε όταν τα άφησε στο σχολικό.

Η πρώτη ημέρα που πήγαν στο σχολείο ήταν η πιο δύσκολη για εμένα, γιατί με το που μπήκαν στο σχολικό και γύρισα (σ.σ. το κεφάλι μου) άρχισα να κλαίω. Δεν το φανταζόμουν. Πήρα τη μαμά μου και μου λέει “τι έπαθες;” και της λέω “μαμά, τα παιδιά μου πήγαν στο σχολείο” και μου λέει “αγάπη μου, αυτό να ξέρεις ότι θα το περνάς κάθε φορά”», εξομολογήθηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Φώτης Σεργουλόπουλος σχολίασε: «Δεν πήγαν και φαντάροι», και ξέσπασε σε γέλια στο στούντιο.

«Όλοι οι γονείς το νιώθουμε αυτό», επισήμανε αμέσως μετά η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Τα έχουμε ζήσει άπειρες φορές, όλα θα μπουν σε μία σειρά», της απάντησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος και συνεχίστηκε η όμορφη κουβέντα τους.

«Λένε ότι πέρασαν πολύ ωραία την πρώτη ημέρα στο σχολείο», σημείωσε ακόμα η υπουργός Τουρισμού.

Η εξομολόγηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της ξεκινάει μετά το 14ο λεπτό της συνέντευξής της.