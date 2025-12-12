Οριστικό τέλος στη διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου: «Σφραγίστηκε» ο συμβιβασμός για τον πίνακα του Μαρκ Σαγκάλ

Αμετάκλητο τέλος μπήκε σήμερα Παρασκευή 12.12.2025 στη δικαστική υπόθεση ανάμεσα στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και την πρώην σύζυγό του, Σοφία Γιαννικοπούλου, η οποία αφορούσε κατηγορία για κακουργηματική υπεξαίρεση έργου τέχνης και συγκεκριμένα πίνακα του σπουδαίου ζωγράφου Μαρκ Σαγκάλ.

Η σύγκρουση μεταξύ του Γιάννη Κούστα και της Σοφίας Γιαννικοπούλου, δεν περιορίστηκε σε αστικές διαφορές, αλλά επεκτάθηκε και στο ποινικό πεδίο, περιλαμβάνοντας και κατηγορία κακουργηματικής πλαστογραφίας για τον πίνακα του ζωγράφου Μαρκ Σαγκάλ. Όλες οι ποινικές εκκρεμότητες διευθετήθηκαν οριστικά στο πλαίσιο μιας συνολικής εξώδικης συμφωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Αλέξιου Κούγια που υπογράφει ο δικηγόρος της γυναίκας, Αλέξης Μαυραϊδής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2025, ενώπιον του Ε΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, επρόκειτο να εκδικαστεί μία από τις πλέον σοβαρές ποινικές υποθέσεις που είχαν ανακύψει στο πλαίσιο της μακρόχρονης δικαστικής αντιδικίας μεταξύ της κυρίας Σοφίας Γιαννικοπούλου και του κυρίου Ιωάννη Κούστα.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κυρίου Κούστα, κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προέβη επισήμως σε ανάκληση της έγκλησης που αφορούσε στην κατηγορία της κακουργηματικής υπεξαίρεσης έργου τέχνης, και συγκεκριμένα πίνακα του διάσημου ζωγράφου Marc Chagall. Η ανάκληση αυτή έγινε πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτή από την εντολέα μου και εμένα ως συνηγόρου υπερασπίσεως.

Με την εξέλιξη αυτή, ολοκληρώθηκε και σε δικαστικό επίπεδο η εξώδικη συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών και η οποία προβλέπει τον οριστικό τερματισμό κάθε αστικής και ποινικής εκκρεμότητας, ανεξαρτήτως αιτίας ή νομικής βάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημερινή εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έθεσε αμετάκλητο τέλος σε μία εξαιρετικά βαριά ποινική κατηγορία, η οποία επί σειρά ετών ταλαιπώρησε την κυρία Γιαννικοπούλου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ως πληρεξούσιος δικηγόρος της κυρίας Γιαννικοπούλου, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την έκβαση της υπόθεσης, καθώς με τη σημερινή διαδικαστική εξέλιξη αποκαταστάθηκε πλήρως η τιμή και η υπόληψή της και, πάνω απ’ όλα, αποτυπώθηκε και σε δικαστικό επίπεδο η αλήθεια.

Μία εξαιρετικά βαριά και δημόσια κατηγορία, η οποία επί σειρά ετών σκίαζε αδίκως το πρόσωπό της, έπαυσε οριστικά να υφίσταται, χωρίς σκιές και χωρίς εκκρεμότητες.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, προέχει η ηρεμία της οικογένειας και η αποφόρτιση όλων των εμπλεκομένων από μία αντιδικία που είχε εξαντλήσει τα όριά της. Η δικαιοσύνη δεν υπηρετείται μόνο με αποφάσεις, αλλά και με λύσεις που κλείνουν κύκλους και επιτρέπουν στους ανθρώπους να προχωρήσουν μπροστά».

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πολύχρονης αντιπαράθεσης, ξεχώρισε η υπόθεση ενός ιδιαίτερα πολύτιμου έργου τέχνης: του πίνακα «Les Roses» του Μαρκ Σαγκάλ, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Ο πίνακας αποτέλεσε αντικείμενο ποινικής έρευνας, όταν ο εφοπλιστής υποστήριξε ότι το έργο που του παραδόθηκε μετά τον χωρισμό δεν ήταν το αυθεντικό, αλλά ένα εξαιρετικά πιστό αντίγραφο.

Όπως ανέφερε, ο πίνακας είχε αγοραστεί το 2007 από γκαλερί στο Παρίσι έναντι 1,4 εκατ. ευρώ και φυλασσόταν επί χρόνια στην κοινή τους κατοικία. Μετά τον χωρισμό τους το 2012, το έργο παρέμεινε στο σπίτι, καθώς ο ίδιος είχε αποχωρήσει. Το 2018, έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και νομικές ενέργειες, ο πίνακας του παραδόθηκε μέσω μεταφορικής εταιρείας.

Τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισαν οι αμφιβολίες για τη γνησιότητά του. Όταν απευθύνθηκε στον διεθνή οίκο Sotheby’s για την αποτίμησή του, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το έργο δεν ήταν αυθεντικό. Αυτό οδήγησε στην κατάθεση μήνυσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά της πρώην συζύγου του. Εκείνη απέρριψε πλήρως τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Τελικά, η υπόθεση έκλεισε οριστικά μέσω της εξώδικης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.