Ο Ορλάντο Μπλουμ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και συζήτησαν για την προστασία των παιδιών από τον πόλεμο και το μέλλον τους. Ο διάσημος ηθοποιός επισκέφθηκε το Κίεβο ως πρέσβης καλής θελήσεως της Unicef.

«Το να βλέπεις τα παιδιά, να βλέπεις στα μάτια τους την αγωνία… και όμως η δύναμη του ουκρανικού λαού είναι κάτι που πραγματικά προκαλεί δέος» είπε ο Ορλάντο Μπλουμ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο. «Είναι τόσο τρομακτικό αυτό που συμβαίνει» πρόσθεσε ο διάσημος ηθοποιός, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Ο Ορλάντο Μπλουμ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την Τelegraph, συζήτησαν για τις απαγωγές παιδιών από τη Ρωσία και «την άμεση ανάγκη για ανάδοχες οικογένειες παρά ομαδικά σπίτια». Ο Χολιγουντιανός αστέρας μάλιστα άφησε στον πρόεδρο της Ουκρανίας ένα δώρο από τον βουδιστή μέντορά του -ένα μήνυμα ενθάρρυνσης- καθώς και ένα μήνυμα από τη δική του μητέρα: «Η ήττα σας θα ήταν η ήττα της ελπίδας, επομένως πρέπει να νικήσετε» είπε ο Μπλουμ στον Ζελένσκι.

Ο Ορλάντο Μπλουμ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μοιράστηκαν μία κοινή ανάρτηση στο Instagram και συγκεκριμένα βίντεο, στην περιγραφή του οποίου αναφέρεται: «Ο πόλεμος καταστρέφει την παιδική ηλικία των παιδιών της Ουκρανίας. Χιλιάδες σχολεία στην Ουκρανία έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σχεδόν 2,7 εκατομμύρια Ουκρανοί μαθητές αναγκάζονται να σπουδάζουν στο διαδίκτυο ή σε μικτή μορφή. Περίπου 1,5 εκατομμύριο αγόρια και κορίτσια της Ουκρανίας κινδυνεύουν να εμφανίσουν κατάθλιψη, άγχος και άλλα ψυχολογικά προβλήματα».

Δείτε βίντεο από την συνάντησή τους:

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την Τelegraph, ο Χολιγουντιανός αστέρας επισκέφθηκε επίσης ένα κέντρο για παιδιά και καταφύγια βομβαρδισμών στο Κίεβο, όπου, όπως είπε, η ψυχική οδύνη ήταν αισθητή.

Actor Orlando Bloom visited Ukraine for the first time since 2016.



Mr. Bloom is the Goodwill Ambassador of UNICEF. He visited one of the Foundation’s centers in Ukraine.



Thank you for support and helping Ukrainian children! pic.twitter.com/aqqBj29IBR