Lifestyle

Όσκαρ 2026: Έξαλλη η Τεγιάνα Τέιλορ – «Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα;»

Η ηθοποιός και τραγουδοποιός Τεγιάνα Τέιλορ εθεάθη να φωνάζει εκνευρισμένη σε έναν άντρα που υποστήριξε ότι πήγε να τη σπρώξει στα παρασκήνια των 98ων Βραβείων Όσκαρ.

Συγκεκριμένα, η Τεγιάνα Τέιλορ, που ήταν και υποψήφια ηθοποιός για Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «One Battle After Another» – ωστόσο το βραβείο απονεμήθηκε στην Έιμι Μάντιγκαν για την ταινία Weapons – καταγράφηκε από κάμερα να φωνάζει σε έναν άνδρα με τον εκνευρισμό της να είναι έντονος.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Τέγιανα Τέιλορ φαίνεται να δείχνει τον άνδρα εκνευρισμένη, φωνάζοντας: «Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα; Είσαι πολύ αγενής».

Σε συνομιλία με άλλον παρευρισκόμενο που πλησίασε για να δει τι είχε συμβεί, η ηθοποιός εξήγησε: «Γιατί ακούμπησε το χέρι του σε γυναίκα. Με έσπρωξε, και μία άλλη γυναίκα προσπάθησε να τη σπρώξει». Η Τέιλορ ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με αυστηρή προειδοποίηση στους γύρω της: «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
237
38
38
31
27
Newsit logo
Newsit logo