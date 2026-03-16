Όσκαρ 2026: Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιόρτασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε φαστ φουντ τρώγοντας μπέργκερ

Μεγάλος νικητής της 98ής τελετής των βραβείων Όσκαρ αναδείχθηκε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος κατέκτησε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Sinners.

Ο ηθοποιός, που είχε ξεχωρίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της κινηματογραφικής σεζόν για τον ρόλο του, βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς των βραβείων Όσκαρ, κατακτώντας τελικά το πολυπόθητο αγαλματίδιο και το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και αφήνοντας πίσω του δυνατούς συνυποψηφίους.

Εντύπωση όμως προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να γιορτάσει τη νίκη του. Λίγο μετά την τελετή, ο ηθοποιός επισκέφθηκε το «In-N-Out Burger» ένα κατάστημα φαστ-φουντ, κρατώντας το χρυσό αγαλματίδιο.

It would have been a sin for Michael B. Jordan to not have In-N-Out Burger after his Best Actor win at the #Oscars pic.twitter.com/vMuaHBnrMb — Entertainment Tonight (@etnow) March 16, 2026

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Στα βίντεο και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Τζόρνταν πόζαρε με το Όσκαρ, ενώ δεν δίστασε να μοιράσει αυτόγραφα στους εργαζόμενους του καταστήματος.