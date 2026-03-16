Όσκαρ 2026: Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιόρτασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε φαστ φουντ τρώγοντας μπέργκερ

Ο ηθοποιός επισκέφθηκε το «In-N-Out Burger» κρατώντας το χρυσό αγαλματίδιο
/ REUTERS / Danny Moloshok

Μεγάλος νικητής της 98ής τελετής των βραβείων Όσκαρ αναδείχθηκε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος κατέκτησε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Sinners.

Ο ηθοποιός, που είχε ξεχωρίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της κινηματογραφικής σεζόν για τον ρόλο του, βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς των βραβείων Όσκαρ, κατακτώντας τελικά το πολυπόθητο αγαλματίδιο και το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και αφήνοντας πίσω του δυνατούς συνυποψηφίους.

Εντύπωση όμως προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να γιορτάσει τη νίκη του. Λίγο μετά την τελετή, ο ηθοποιός επισκέφθηκε το «In-N-Out Burger» ένα κατάστημα φαστ-φουντ, κρατώντας το χρυσό αγαλματίδιο.

Στα βίντεο και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Τζόρνταν πόζαρε με το Όσκαρ, ενώ δεν δίστασε να μοιράσει αυτόγραφα στους εργαζόμενους του καταστήματος. 

