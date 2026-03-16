Όσκαρ 2026: Το επικό τρολάρισμα της Άννα Γουίντουρ στην Αν Χάθαγουεϊ εμπνευσμένο από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada»

Η Άννα Γουίντουρ και η Αν Χάθαγουεϊ εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή των Όσκαρ 2026 για να παρουσιάσουν τα βραβεία Καλύτερου Κοστουμιού και Καλύτερου Μακιγιάζ & Χτενίσματος και φυσικά δεν έλειπαν οι αναφορές στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Ο χαρακτήρας της Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runway, Μιράντα Πρίστλεϊ, είναι ευρέως γνωστό ότι εμπνεύστηκε από την ‘Αννα Γουίντουρ. Πριν αποκαλύψει ότι η Κέιτ Χόλεϊ της ταινίας «Φρανκενστάιν» είχε κερδίσει το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, η ΑΝ Χάθαγουεϊ ρώτησε την Γουίντουρ: «Άννα, απλώς με ενδιαφέρει, τι γνώμη έχεις για το φόρεμά μου απόψε;»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και οι υποψήφιοι είναι…», απάντησε ανέκφραστα η Γουίντουρ.

Anne Hathaway asks Anna Wintour at the #Oscars what she thinks of her dress:



Wintour replied: “And the nominees are…”

March 16, 2026

Αμέσως ξέσπασαν γέλια, όμως ακολούθησε και δεύτερη αναφορά στην ταινία, με τη Γουίντουρ να ευχαριστεί τη Χάθαγουεϊ, αποκαλώντας τη με το όνομα του χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία. «Ευχαριστώ, Έμιλι», της είπε στο τέλος της παρουσίασής τους.