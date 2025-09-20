Lifestyle

Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Αν δεν δέχεται την κριτική μου, τότε μάλλον λάθος νόμιζα πως είναι φίλος μου»

«Δεν παίρνω τίποτα πίσω από αυτά που είπα για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Φωτογραφία αρχείου NDP

Την ένστασή του για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη εξέφρασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολιάζοντας την παρουσία του ηθοποιού σε δημοσιογραφική εκπομπή.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν δίστασε να κάνει κριτική στον Γιάννη Τσιμιτσέλη… «Δεν μπορούν να συντονίζουν δημοσιογραφικές εκπομπές άνθρωποι εκτός χώρου. Μια εκπομπή σαν αυτή του Γιώργου Κουρδή και της Ευλαμπίας Ρέβη δε θα μπορούσε να την κάνει, όχι μόνο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αλλά ο κάθε Γιάννης», είπε αρχικά. 

Και πρόσθεσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Είναι μαγκιά να μη χωνεύω κάποιον αλλά να αναγνωρίζω πως είναι καλός σε κάτι, δεν είμαι εμμονικός. Δεν παίρνω τίποτα πίσω από αυτά που είπα για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Αν δεν δέχεται την κριτική μου, τότε μάλλον λάθος νόμιζα πως είναι φίλος μου».

