Η ανθρωπιστική δράση της Αντζελίνα Τζολί είναι γνωστή με τη διάσημη ηθοποιό να πηγαίνει στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας για να συμπαρασταθεί στους πρόσφυγες όμως κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της ήχησαν σειρήνες και οδηγήθηκε σε καταφύγιο.

Η Αντζελίνα Τζολί με το που σήμανε συναγερμός άρχισε να περπατά με γοργό βήμα μαζί με την πολυάριθμη συνοδείας της ενώ ακούγονται σειρήνες. Κατευθύνεται προς ένα καταφύγιο. Μάλιστα Ουκρανοί και ενώ η ίδια τρέχει να φτάσει ένα πιο ασφαλές σημείο προσπαθούν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της και την ρωτούν αν φοβάται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στην πόλη Λβίβ και συνομίλησε με τραυματισμένα παιδιά σε νοσοκομείο από την περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και παιδιά σε τοπικό ορφανοτροφείο.

Nothing special. ?¬タヘ♂️ Just Angelina Jolie is running to bomb shelter in #Lviv #Ukraine️ ?￰゚ヌᆭ#AngelinaJolie pic.twitter.com/GavRS8dy8Q