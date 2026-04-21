Ηλίας Βαλάσης: «Η πίστη είναι παράξενη τη σημερινή εποχή»

Ο Ηλίας Βαλάσης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη, με αφορμή την παράσταση «Άγριος Σπόρος» που αναμένεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, την πίστη στον Θεό την εργασιομανία και το κοινωνικό λειτούργημα του ηθοποιού.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που λατρεύουμε, είναι ένας άλλος πλανήτης. Η παράσταση πραγματεύεται την αδικία και τα στερεότυπα», είπε αρχικά ο Ηλίας Βαλάσης.

Ο Ηλίας Βαλάσης μίλησε στη συνέχεια για «τυχόν αδικίες τις αφήνω πάνω και Αυτός τα φτιάχνει όπως πρέπει. Εγώ είμαι και λίγο παράξενος. Αν πιστεύεις στον Θεό, ακούγεσαι παράξενος. Η πίστη είναι παράξενη τη σημερινή εποχή».

Ο Ηλίας Βαλάσης ανέφερε επίσης: «Όποιος δουλεύει, ξέρει τι τον περιμένει. Όταν καταπιάνομαι με κάτι, θέλω να είναι τέλειο. Αυτό πάντα έχει αποδοχή. Και σε αυτούς που δεν σε γουστάρουνε, μπορεί κάποιος να μην σε θέλει καθόλου σαν άνθρωπο, αλλά θα του κάνεις τη δουλειά του, οπότε “πάρε αυτόν, σου κάνει τη δουλειά σου”».

Κλείνοντας, ο Ηλίας Βαλάσης είπε πως «πέρα από τη δουλειά, είμαι χύμα σε όλα τα άλλα. Η γυναίκα μου περνάει δύσκολα και παρ’ όλα αυτά, όταν γυρίζω σπίτι, με αγκαλιάζει. Λατρεύω τη γυναίκα μου, αλλά και να μη μου άρεσε, βλέποντας όλο αυτό που κάνει, θα έσκυβα το κεφάλι».