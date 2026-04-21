Αννίτα Πάνια για Άννα Βίσση: «Πέρα από την ίδια ως καλλιτέχνη, δε ξέρω κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει»

«Πέρα από την ίδια ως καλλιτέχνη, δε ξέρω κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει και νομίζω ούτε την ίδια την ενδιαφέρει» είπε η Αννίτα Πάνια για τη φίλη της Άννα Βίσση μιλώντας στο “Πρωινό” και τη Φαίη Φώτου παραχώρησε η παρουσιάστρια.

Όσον αφορά στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και τη συζήτηση γύρω από το όνομά της, με τα unfollow και τα ξεκαθαρίσματα τις σχέσεις της, η Αννίτα Πάνια είπε πως «για όλα αυτά που μου είπατε, πέρα από την Άννα Βίσση σαν καλλιτέχνη, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Και νομίζω δεν ενδιαφέρει και την ίδια έτσι κι αλλιώς.

Σημασία έχει ότι η Άννα, αυτό που της συμβαίνει αυτή την εποχή, της αξίζει πραγματικά, και στην Άννα και στον Νίκο. Και είναι ωραίο πράγμα να συμβαίνει αυτό σε καλλιτέχνες με τέτοια αξία γιατί συμβαίνει και σε μας που δεχόμαστε τη χαρά που μας δίνουν».

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την τηλεόραση και τον Νίκο Μουτσινά. «η τηλεόραση είναι στη ζωή μου μεγάλο κομμάτι. Μου λείπει αυτό που θα ήθελα εγώ να κάνω. Δε μπορώ να τα πω όλα σήμερα», είπε αρχικά η Αννίτα Πάνια.

Σχετικά με τον Νίκο Μουτσινά, η Αννίτα Πάνια ανέφερε ότι «είναι πάρα πολύ καλός, ο Νίκος είναι αγαπημένο μου τηλεοπτικό πρόσωπο. Όλα τα γνωστά πρόσωπα που ξέρουμε και δεν είναι στην τηλεόραση νομίζω ότι λείπουν. Όχι από μένα μόνο, νομίζω ότι λείπουν και από τον κόσμο, γιατί κανείς δεν έκανε τυχαία επιτυχία με διάρκεια στην τηλεόραση. Οπότε αν εννοείτε τα μεγάλα αυτά πρόσωπα της τηλεόρασης που ξέρουμε όλοι, ναι, εννοείται ότι μου λείπουν».