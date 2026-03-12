Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αείμνηστου τραγουδιστή έδωσε το όνομα του πατέρα του στη νεογέννητη κόρη του

Ο Τζακ Όσμπορν απέκτησε κόρη με τη σύζυγό του Άρι Γκίρχαρτ και έδωσε στη νεογέννητη το όνομα του αείμνηστου πατέρα του, ειδώλου της ροκ, Όζι Όσμπορν.

Ο αρχηγός των Black Sabbath πέθανε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, σε ηλικία 76 ετών, από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχοντας διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον έξι χρόνια νωρίτερα.

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του μουσικού, ο Τζακ Όσμπορν απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του ονομάζοντας τη νεογέννητη κόρη του προς τιμήν του. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram ο Τζακ Όσμπορν έγραψε: «Σας παρουσιάζουμε την Όζι Ματίλντα Όσμπορν».

Ο Τζακ Όσμπορν, ο οποίος είναι γνωστός για την εμφάνισή της στο ριάλιτι σόου The Osbournes με τη διάσημη οικογένειά του κοινοποίησε ασπρόμαυρη φωτογραφία της κόρης του μαζί με μια κάρτα που έγραφε «Hello world» επιβεβαιώνοντας ότι είχε γεννηθεί στις 5 Μαρτίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jack Osbourne (@jackosbourne)

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου, μόλις 17 ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία στους Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.