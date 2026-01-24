Παναγιώτα Βλαντή: Σκέφτηκα πολύ αν θα δεχτώ τον ρόλο της Ελένης Ράντου στο «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»

«Το σκέφτηκα πολύ γιατί μοιραία πέφτεις στη σύγκριση με την Ελένη Ράντου», εξομολογήθηκε η Παναγιώτα Βλαντή σε πρόσφατη συνέντευξή της για τη συμμετοχή της στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή».

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «After Dark» του Θέμη Γεωργαντά ήταν το βράδυ της Παρασκευής (23.01.2026) και μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Παναγιώτα Βλαντή περιέγραψε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» και μίλησε για τη σύγκριση με την Ελένη Ράντου.

«Εμένα με πήραν γιατί θα γινόταν σειρά, αλλά ναυάγησε κι έγινε η ταινία. Δεν είπα αμέσως το ναι γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία», είπε αρχικά η Παναγιώτα Βλαντή.

Η Παναγιώτα Βλαντή είπε στη συνέχεια: «Ο φόβος ήταν ότι είναι σπουδαία σειρά με ηθοποιούς κολοσσούς που τους έχει αγαπήσει ο κόσμος.

Εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ κι ειδικά για τον ρόλο της Ελένης Ράντου, που τη θεωρώ κολοσσό. Πέφτεις μοιραία στη σύγκριση, άσχετα αν εμείς κάνουμε μια άλλη ταινία, άλλη αφήγηση και στο σήμερα».