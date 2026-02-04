Lifestyle

Πάνος Καλίδης: Δυναμικό νυχτερινό comeback στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Ηλιάννα Ζέρβα

Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το Room μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της πόλης
Πάνος Καλίδης
O Πάνος Καλίδης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Πάνος Καλίδης ενώνει τις δυνάμεις του με την ανερχόμενη λαϊκή ερμηνεύτρια Ηλιάννα Ζέρβα και από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, υπόσχονται αξέχαστες νύχτες στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, ο Πάνος Καλίδης και η Ηλιάννα Ζέρβα, ξεκινούν τις νυχτερινές τους εμφανίσεις στο «Room», έναν από τους πιο δυναμικούς χώρους διασκέδασης της πόλης, όπου κάθε Παρασκευή και Σάββατο, θα προσκαλούν τον κόσμο να διασκεδάσει με τα τραγούδια τους.

Ο Πάνος Καλίδης, με τις αμέτρητες επιτυχίες του, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και την άμεση επικοινωνία με το κοινό, εγγυάται ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και μεγάλες λαϊκές στιγμές.

Η Θεσσαλονίκη του πάει πολύ του Καλίδη, και οι Θεσσαλονικείς σε κάθε εμφάνισή του, του δείχνουν την αγάπη τους. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Ηλιάννα Ζέρβα, με ξεχωριστή φωνή, πάθος και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα, η οποία έρχεται να δώσει τη δική της δυναμική πινελιά στο πρόγραμμα.

Πάνος Καλίδης και Ηλιάννα Ζέρβα
Ο Πάνος Καλίδης και η Ηλιάννα Ζέρβα

Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το Room μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας ένα σχήμα που συνδυάζει εμπειρία, φρεσκάδα και αληθινή διασκέδαση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
266
131
125
120
101
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo