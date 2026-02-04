Πάνος Καλίδης: Δυναμικό νυχτερινό comeback στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Ηλιάννα Ζέρβα

Ο Πάνος Καλίδης ενώνει τις δυνάμεις του με την ανερχόμενη λαϊκή ερμηνεύτρια Ηλιάννα Ζέρβα και από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, υπόσχονται αξέχαστες νύχτες στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, ο Πάνος Καλίδης και η Ηλιάννα Ζέρβα, ξεκινούν τις νυχτερινές τους εμφανίσεις στο «Room», έναν από τους πιο δυναμικούς χώρους διασκέδασης της πόλης, όπου κάθε Παρασκευή και Σάββατο, θα προσκαλούν τον κόσμο να διασκεδάσει με τα τραγούδια τους.

Ο Πάνος Καλίδης, με τις αμέτρητες επιτυχίες του, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και την άμεση επικοινωνία με το κοινό, εγγυάται ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και μεγάλες λαϊκές στιγμές.

Η Θεσσαλονίκη του πάει πολύ του Καλίδη, και οι Θεσσαλονικείς σε κάθε εμφάνισή του, του δείχνουν την αγάπη τους. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Ηλιάννα Ζέρβα, με ξεχωριστή φωνή, πάθος και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα, η οποία έρχεται να δώσει τη δική της δυναμική πινελιά στο πρόγραμμα.

Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το Room μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας ένα σχήμα που συνδυάζει εμπειρία, φρεσκάδα και αληθινή διασκέδαση.