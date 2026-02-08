Lifestyle

Πάνος Κατσαρίδης για Ελίνα Παπίλα: «Υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι θα της δώσει συνέντευξη ο Γιώργος Λιάγκας;»

«Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο δεν θέλω να μιλήσω, δεν αντέχω να ανοίξει κι άλλος κύκλος»
«Γιατί να μετανιώσω για την Ελίνα Παπίλα; Τι είπα;» είπε ο Πάνος Κατσαρίδης ρίχνοντας λάδι στη φωτιά…

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» μίλησε ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος απάντησε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, την Ελίνα Παπίλα και τον Δημήτρη Παπανώτα.

«Ήταν απαράδεκτες οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη», είπε αρχικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

 

Ο Πάνος Κατσαρίδης είπε στη συνέχεια: «Δεν σε ξαφνιάζουν όμως, τις περιμένεις. Κάποιες απόψεις του, του είχαν στερήσει τη θέση στο ευρωψηφοδέλτιο. Εάν αύριο φύγει από το Happy Day, θα είναι ο πιο περιζήτητος πανελίστας. Το Happy Day είναι μια πετυχημένη εκπομπή, αλλά έχουν ένα πρόβλημα. Ενώ κρίνουν τις άλλες εκπομπές, δεν θέλουν να κρίνονται».

Ο Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε επίσης: «Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο δεν θέλω να μιλήσω, δεν αντέχω να ανοίξει κι άλλος κύκλος, θα περάσω άσχημα τις επόμενες μέρες, αν σου πω οτιδήποτε. Για τη δουλειά μου μπορώ να δεχτώ οποιοδήποτε σχόλιο, όχι όμως για την προσωπική μου ζωή.

Γιατί να μετανιώσω για την Ελίνα Παπίλα; Τι είπα; Υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι θα της δώσει συνέντευξη ο Γιώργος Λιάγκας; Εγώ είπα ότι δεν είναι μια πετυχημένη παρουσιάστρια. Με είπαν μέχρι και κακοποιητικό».

