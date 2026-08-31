Πασχάλης: Ο γάμος της κόρης του και οι καλεσμένοι – Η Ζήνα Αρβανιτίδη έλαμπε στο νυφικό της

Η Ζήνα (Ζηνοβία) Αρβανιτίδη, κόρη του γνωστού τραγουδιστή, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Φρανκ, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Πασχάλης συνόδευσε συγκινημένος την κόρη του στην εκκλησία και την παρέδωσε στον γαμπρό. Ο γάμος της κόρης του ήταν λαμπερός, όπως και η δεξίωση που ακολούθησε.

Ο γάμος βρήκε στην εκκλησία φίλους του ζευγαριού αλλά και του πατέρα της νύφης. Ο Πασχάλης έδειχνε συγκινημένος, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή στη ζωή της κόρης του.

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Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ανάμεσά τους η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Μάλιστα, οι δύο τραγουδίστριες ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 1977.

Η κόρη του Πασχάλη δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στην οποία απεικονίζεται μέσα από το αυτοκίνητο, φορώντας το νυφικό της. «Yesterday was special», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της.

Η Ζηνοβία Αρβανιτίδη μπορεί να έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως η κόρη του Πασχάλη, ωστόσο εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να χαράξει τη δική της, εντελώς ανεξάρτητη διαδρομή στον χώρο της μουσικής.

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Το κοινό τη γνώρισε σε νεαρή ηλικία, όταν τραγούδησε μαζί με τον πατέρα της το αγαπημένο τραγούδι «Καταπληκτικοί». Από τότε, όμως, η Ζηνοβία Αρβανιτίδη εξελίχθηκε μουσικά, επιλέγοντας να ακολουθήσει κυρίως τον δρόμο της σύνθεσης και να δημιουργήσει τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.