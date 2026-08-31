Τατιάνα Μπλάτνικ: Η τούρτα των γενεθλίων της και οι εικόνες από τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς στη Νέα Υόρκη

Η Τατιάνα Μπλάτνικ πέρασε ένα πολύ ιδιαίτερο και ανανεωτικό καλοκαίρι, μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της και έχοντας πλέον γυρίσει οριστικά σελίδα στην προσωπική της ζωή. Προ ημερών ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Εκεί γιόρτασε τα γενέθλιά της και παρακολούθησε από κοντά τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ έδειχνε ευδιάθετη στο βίντεο που δημοσιοποίησε από τη Νέα Υόρκη. Η παραμονή της συνέπεσε με μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα για εκείνη, καθώς στις 28 Αυγούστου είχε τα γενέθλιά της. Στην ιδιαίτερη αυτή βραδιά, δείπνησε με φίλους της.

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Η εορτάζουσα έσβησε την τούρτα των γενεθλίων της, η οποία ήταν διακοσμημένη με φρέσκα βατόμουρα, και πόζαρε χαμογελαστή μαζί με τις φίλες της.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως επέλεξε να δειπνήσει στο ίδιο ακριβώς εστιατόριο και τραπέζι όπου καθόταν πριν από 23 χρόνια. Η Τατιάνα Μπλάτνικ έκλεισε τα 46 της και παραμένει λαμπερή, όπως μαρτυρούν οι εικόνες που δημοσιοποιεί.

Το ταξίδι της, ωστόσο, είχε και αρκετή διασκέδαση, καθώς η ίδια έδωσε το «παρών» και στη συναυλία του Bruno Mars. Η Τατιάνα Μπλάτνικ βρισκόταν πολύ κοντά στη σκηνή που είχε στηθεί.

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Η παγκόσμια περιοδεία του Μπρούνο Μαρς ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026 από το Λας Βέγκας, πέρασε από μεγάλες πόλεις της Ευρώπης (όπως Παρίσι, Βερολίνο, Μιλάνο, Λονδίνο) κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται στη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φετινό καλοκαίρι τη βρίσκει σε σχέση με τον Μεξικανό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ελίας Σακάλ. Οι δυο τους εθεάθησαν μαζί σε τρυφερά στιγμιότυπα πάνω σε σκάφος στην Κυανή Ακτή, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα των διεθνών μέσων για το νέο ειδύλλιο. Η Τατιάνα Μπλάτνικ πάντως δεν έχει τοποθετηθεί.