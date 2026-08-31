Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μας έσωσε η Παναγία Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε» – Τα φθαρμένα λάστιχα και οι στιγμές αγωνίας στη Ρόδο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποφάσισε να δημοσιοποιήσει μια σειρά από εικόνες και να εξηγήσει τα όσα έζησε σε δρόμο της Ρόδου, μέσα στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει για τις μετακινήσεις με την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια οδηγούσε και μέσα στο ενοικιαζόμενο ΙΧ, βρισκόταν και ο γιος της. Τα φθαρμένα λάστιχα λίγο έλειψε να οδηγήσουν στην ανατροπή του οχήματος και σε ένα σοβαρό τροχαίο.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε λόγο για ασυνειδησία ορισμένων στο βωμό του κέρδους. Διαπίστωσε ότι τα λάστιχα ήταν φθαρμένα και θα έπρεπε κανονικά να έχουν αντικατασταθεί. Οι υπεύθυνοι όμως τα άφησαν στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτό, να αποτελεί παγίδα για τον εκάστοτε οδηγό.

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Αισθάνεται τυχερή που δεν σημειώθηκε τροχαίο στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου, όπου βρισκόταν. Λίγο έλειψε το ΙΧ να ανατραπεί, όπως ανέφερε η παρουσιάστρια. Όπως περιέγραψε, το αυτοκίνητο κινούνταν πάνω σε μια ιδιαίτερα στενή γέφυρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει ή ακόμη και να πέσει από τη γέφυρα.

Η ίδια ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο με τα ελαστικά, στα οποία φαίνονταν εμφανή σημάδια φθοράς, σκισίματα και αλλοιώσεις στα πλαϊνά τους.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν έκρυψε την αναστάτωσή της μετά το περιστατικό, τονίζοντας πως τόσο η ίδια όσο και ο γιος της παραμένουν σοκαρισμένοι. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Θεό, καθώς όπως ανέφερε, το όχημα δεν αναποδογύρισε και τα πράγματα δεν πήραν ακόμη πιο σοβαρή τροπή.

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«Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου… Ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στον βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα, συντοπίτες μου», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η παρουσιάστρια θέλησε να δώσει στους followers της μια εικόνα από το σημείο όπου βρέθηκε μαζί με τον γιο της. «Το σημείο στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου σε μια γέφυρα τόσο στενή που το αμάξι θα μπορούσε άνετα να είχε πέσει από κάτω. ΥΓ: Όσοι είναι από το νησί μπορούν να καταλάβουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει στη Ρόδο. «Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω ντροπή!», σημείωσε σε μία από τις αναρτήσεις της.

«Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου – Η Παναγία Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με emoji προσευχής.

Το πιο σημαντικό είναι πως η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο γιος της απέφυγαν τα χειρότερα. Οι εικόνες και περιγραφές της πάντως επαναφέρουν στο προσκήνιο τα όσα συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους, με τα τροχαία να αποτελούν «μάστιγα» για ακόμα μία χρονιά.