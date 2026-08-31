Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει τον «Απρίλη» του Μίκη Θεοδωράκη, στις πρόβες για τη μεγάλη συναυλία του

Ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζει μια μεγάλη μουσική έκπληξη καθώς θα είναι ο κεντρικός ερμηνευτής σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Θοδωρής Φέρρης, που όλο το καλοκαίρι «σάρωσε» με την περιοδεία του ανά την Ελλάδα κάνοντας διαδοχικά sold out, θα ερμηνεύσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026, στο θέατρο Λυκαβηττού, μερικά από τα πιο γνωστά έργα του Μίκη Θεοδωράκη που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική.

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Μέσα από τα social media, ο Θοδωρής Φέρρης μοιράστηκε ένα βίντεο από τις πρόβες, στο οποίο ερμηνεύει τον «Απρίλη», ένα από τα θρυλικά τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και πρώτος ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Στη συναυλία, μια παραγωγή της Panik Live Productions, συμμετέχουν η Klavdia, ο Άγγελος Θεοδωράκης και η Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης.

Η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του σπουδαίου έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, συμπράττει με τον Θοδωρή Φέρρη. Στις 22 Σεπτεμβρίου, στον Λυκαβηττό, οι μεγάλες δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη, που εξακολουθούν να εμπνέουν, να συγκινούν και να ενώνουν, αποκτούν νέα φωνή και συνεχίζουν το ταξίδι τους στον χρόνο.