Παύλος Κοντογιαννίδης: «Με σχολιάζουν που βάφω τα μαλλιά μου»

«Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης, η φύση είναι υπεράνω της τέχνης», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Παύλος Κοντογιαννίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη τη Δευτέρα (22.12.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε αρχικά για τη συμμετοχή του στην ταινία για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Επίσης, ο Παύλος Κοντογιαννίδης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι βάφει τα μαλλιά του και γίνεται δέκτης διαφόρων σχολίων.

«Η ταινία αυτή θα αφήσει εποχή, είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κάθε Έλληνα», είπε αρχικά ο Παύλος Κοντογιαννίδης για τη νέα δουλειά του Γιάννη Σμαραγδή.

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης είπε στη συνέχεια: «Χάρηκα πολύ που ήμουν από τους πρώτους που κάλεσε ο Γιάννης Σμαραγδής. Του είπα ότι αυτή η ταινία θα είναι η καλύτερή του. Η ταινία δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία, καλλιτεχνικό έργο».

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης ανέφερε επίσης: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης, η φύση είναι υπεράνω της τέχνης.

Ήμουν ο πρώτος καλεσμένος στον “Πρωινό καφέ” της Ρούλας Κορομηλά κι έσκισε κυριολεκτικά.

Η πολιτική είναι πολύ σκληρή, αλλά εγώ είμαι τσαμπουκάς. Με σχολιάζουν που βάφω τα μαλλιά μου, αλλά το κάνω για τον ρόλο που υποδύομαι φέτος».