Παύλος Σταματόπουλος: Έφτασα 130 κιλά, είχα συναισθηματική υπερφαγία, που συνέπεσε με την απώλεια της μητέρας μου

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Παύλος Σταματόπουλος και μίλησε για όλες τις πτυχές της ζωής του, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έδωσε συνέντευξη στο zappit.gr και τον Γιώργο Σκρομπόλα και αναφέρθηκε τόσο στην τηλεοπτική του πορεία και τις συνεργασίες του όσο και στην απώλεια της μητέρας του και τη μάχη που έδωσε με το περιττό του βάρος. Μάλιστα, ο Παύλος Σταματόπουλος τόνισε ότι υπήρχε παρουσιάστρια με την οποία πέρασε δυσκολότερα από όσα έχει περάσει δίπλα στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Αρχικά μίλησε για τη σχέση και τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου υπογραμμίζοντας: «Δουλεύουμε μαζί γιατί επαγγελματικά ταιριάζουμε. Έχουμε ξεχωρίσει πολύ το κομμάτι της φιλίας σε σχέση με τη δουλειά. Στα πρώτα χρόνια ειδικά, επειδή ήμασταν φίλοι, απέναντι στη Σίσσυ ήμουνα πιο επικριτικός πολλές φορές. Επειδή ήξερε ο κόσμος ότι είμαστε φίλοι, δεν ήθελα να φανεί ότι είμαι μεροληπτικός. Πολλές φορές μπορεί να ήμουνα και πιο αυστηρός μαζί της. Η Σίσσυ είναι φοβερά δοτική και ως φίλη και ως παρουσιάστρια. Σε επίπεδο συνεργασίας η Σίσσυ θεωρώ ότι είναι από τις παρουσιάστριες που έχει κάνει άλματα εξέλιξης. Επομένως, αυτό το χαρακτηριστικό της ως επαγγελματία της το δίνω πάρα πολύ», είπε για τη σχέση του με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Όπως παλιότερα πολλοί έλεγαν ότι είμαι στην εκπομπή γιατί είμαι φίλος της Σπυροπούλου. Σε αυτό δεν μπορώ να μπω, γιατί η ιστορία -όποιος καθίσει και δώσει χρόνο να διαβάσει το βιογραφικό μου- ξέρει ότι υπήρχα και πριν από αυτές τις σχέσεις, υπήρχα και μετά από αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή η Σίσσυ για έξι χρόνια δε δούλευε. Εγώ παρέμεινα σε αυτή τη δουλειά», πρόσθεσε.

«Η Σίσσυ είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ σταθερές φιλίες από το σχολείο και από άλλες περιόδους της ζωής της. Νομίζω ότι ήμουν σε έναν κύκλο ανθρώπων που ήμασταν αρκετά κοντά. Αυτό είναι η επιτυχία της φιλίας. Δηλαδή άμα δεν είσαι σε αυτές τις περιπτώσεις, πότε θα είσαι; Στις χαρές; Νομίζω δεν έχει πολύ νόημα», δήλωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, ο Παύλος Σταματόπουλος εξομολογήθηκε ότι ξεκίνησε από την ενημέρωση και έπειτα μεταπήδησε στην ψυχαγωγία δίπλα στη Ρούλα Κορομηλά.

«Εγώ τα πρώτα μου χρόνια δούλευα σε δελτίο ειδήσεων. Και ένα βράδυ αποφάσισα ότι η ενημέρωση δεν μου κάνει. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή πήγαινα σε κηδείες, πήγαινα σε δολοφονίες, έκανα ερωτήσεις σε γονείς δολοφονημένου παιδιού… Δεν ένιωθα πάρα πολύ ωραία με αυτό και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν είναι για μένα η ενημέρωση. Και έτσι ξεκίνησα την ψυχαγωγία πηγαίνοντας στη Ρούλα Κορομηλά στο “Μπράβο”.

Χρόνια μετά, όταν ήρθε η ανάγκη να μπουν κάποιες ειδήσεις μέσα στα μαγκαζίνο, λέω “Ωχ Θεέ μου”. Γιατί εγώ ήξερα τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι θέματα ενημέρωσης. Στριμώχτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν το συναίσθημά μου ήταν πολύ περίεργο. Γιατί είναι βαριά θέματα τα οποία εγώ δεν ξέρω… δεν μου είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστώ συναισθηματικά. Παρόλα αυτά, ήταν μια συνθήκη η οποία για μένα ήταν αναγκαία. Γιατί ο κόσμος περνούσε μία φάση και μία περίοδο που άλλαζε, εξελισσόταν και εμείς έπρεπε να πάρουμε μέρος σε αυτό το πράγμα», τόνισε.

«Προσπαθώ να θυμηθώ κάτι που είχα πει για τον Αντώνη Ρέμο. Θυμάμαι ότι έχω πει μια βλακεία, δεν θυμάμαι τι βλακεία έχω πει, αλλά θυμάμαι ότι είχε στεναχωρηθεί τότε. Αλλά θα πρέπει να το ψάξω να το βρω. Τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι ότι για τους ανθρώπους που μιλάω, έχουνε και οικογένεια, έχουνε και παιδιά, έχουνε και γονείς. Δηλαδή προσπαθώ όλο αυτό να το βάλω μέσα στο πρίσμα των σκέψεων. Αλλά για τον Αντώνη Ρέμο δεν είχα πει κάτι extreme, δηλαδή είχα διαβάσει μια συνέντευξή του και είχα σχολιάσει κάτι που είχε πει στη συνέντευξή του», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Η προσωπική ζωή και η πολυγαμία

Παράλληλα, ο Παύλος Σταματόπουλος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και την πεποίθησή του ότι ο άνθρωπος είναι πολυγαμικό ον.

«Έχω προσωπική ζωή αλλά δεν έχει τέτοιο ενδιαφέρον πιστεύω και τέτοια μόνιμη κατάσταση που να μπορεί να απασχολήσει. Θεωρώ ότι επειδή δεν είμαι από τα πρόσωπα τα οποία κυνηγάει ο φακός έχω περάσει κάτω από το ραντάρ πολλές φορές. Επομένως είναι μια συνθήκη που κάπως την εκμεταλλεύομαι.

Δεν μπορώ να συμβιώσω πολύ εύκολα, με την έννοια της δέσμευσης. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι πολυγαμικό ον. Δεν νομίζω ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να είμαι πιστός, αλλά ακόμα και αν προσπαθήσω να είμαι πιστός, πιστεύω ότι θα είμαι δυστυχισμένος. Δηλαδή θα καταπιέσω κάποια ένστικτά μου, που αυτά θα με κάνουν πολύ δυστυχισμένο άνθρωπο. Επομένως δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος αυτό μπορεί να το δεχτεί εύκολα.

Νομίζω ότι μπορεί να είναι και αυτό κάποιο τραύμα που να κουβαλάω και να φοβάμαι να ξαναερωτευτώ. Η μία φορά ήταν και σχετικά εκμεταλλεύσιμη», είπε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγηση για τον θάνατο της μητέρας του

Στη συνέχεια ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε για την απώλεια της μητέρας του αλλά και τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, η οποία μέσα στο σπίτι τους ήταν… κρυφή και δεν τη συζητούσαν.

«Έχω χάσει τη μητέρα μου το 2002. Τη μητέρα μου την πένθησα δύο χρόνια μετά από τότε που έφυγε, ενώ τον πατέρα μου πραγματικά το πένθος το πέρασα ακαριαία και εκείνη τη στιγμή. Ξεκίνησα ψυχολόγο, ψυχανάλυση, πολύ πριν χάσω τον πατέρα μου. Νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά κομμάτια. Αλλά έχω μια συνθήκη η οποία λέει ότι τα πολύ δύσκολα και τα πολύ βαριά προτιμώ να τα περνάω μόνος μου. Μου αρέσει να είμαι μόνος με τον εαυτό μου και να κάνω έναν απολογισμό εκείνη τη στιγμή για το γεγονός που συμβαίνει. Δεν θέλω πολύ μεγάλη αγκαλιά από τον κόσμο.

Η μητέρα μου αρρώστησε όταν ήμουν 25 και έφυγε όταν ήμουν 28. Δηλαδή θυμάμαι ακριβώς το γραφείο, θυμάμαι ακριβώς τη φοράω, θυμάμαι ακριβώς τι έκανα, τις σκέψεις… Όλα. Με κάθε πιθανή λεπτομέρεια. Υπήρχαν και περίοδοι που η μητέρα μου ήταν καλά, και ενώ ήξερα ότι ο γιατρός μου είχε πει ότι είναι θέμα μηνών, θυμάμαι στιγμές να λέω “Εντάξει, ήταν ένα κακό όνειρο”. Μετά σκεφτόμουνα: “Κι αυτό που είπε ο γιατρός; Ότι σε μερικούς μήνες…”. Επομένως νομίζω είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι…

Η μητέρα μου, το ότι έχει καρκίνο, δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ μεταξύ μας. Δηλαδή ήταν λίγο κρυμμένο κάτω απ’ το χαλί. Δεν το άνοιγε ποτέ. Μετά μάθαμε ότι δεν ήθελε ποτέ να πει σε μένα και τον αδερφό μου ότι έχει καρκίνο. Όχι λόγω ντροπής, αλλά για να μη φοβηθούμε εμείς. Φαντάσου, η μητέρα μου έβαλε περούκα και κάναμε μέσα στο σπίτι σαν να μην έχει αλλάξει κάτι. Το οποίο, σκεπτόμενος τώρα, ότι εκείνη το ‘κανε για μας, εμείς για εκείνη κάναμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά δεν ξέρω τι είναι το σωστό σε αυτή την περίπτωση.

Όταν πέθανε η μητέρα μου ήμουνα στο Παρίσι, είχα πάει για δουλειά και γυρίζοντας πήγα στο αεροδρόμιο, πήγα σπίτι, είδα τους συγγενείς και ήρθαν και με πήραν οι φίλοι μου και πήγαμε σ’ ένα άλλο σπίτι και παίζαμε επιτραπέζια. Γιατί αυτό είχα ανάγκη εκείνη τη στιγμή», δήλωσε ο Παύλος Σταματόπουλος.

Η συνεργασία με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Η συζήτηση έφτασε και στη συνεργασία του Παύλου Σταματόπουλου με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όπου ο δημοσιογράφος ανέφερε: «Φίλοι δεν ήμασταν, με την έννοια να βγαίνουμε και να κάνουμε παρέα. Εγώ με την Κωνσταντίνα έχω περάσει διάφορα στάδια συνεργασίας. Όμως, το γενικό πλαίσιο ήταν ότι εγώ πέρασα με την Κωνσταντίνα μία, πώς να στο πω, νορμάλ συνθήκη εργασιακή. Δεν θα σου την πω ούτε εύκολη, ούτε δύσκολη. Δηλαδή, με άλλη παρουσιάστρια έχω περάσει δυσκολότερα.

Υπάρχει παρουσιάστρια που έχω περάσει δυσκολότερα, η οποία συμμετέχει τώρα σε εκπομπή. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχω έναν τρόπο να μπορώ να τους διαχειριστώ λίγο τους ανθρώπους και να τους τοποθετήσω στο μυαλό μου έτσι ώστε να μη δυσκολεύομαι και εγώ ο ίδιος. Θέλω να σου πω ότι με την Κωνσταντίνα μιλήσαμε περισσότερο αφού τελείωσε η συνεργασία μας. Δηλαδή καφέδες ήπιαμε, σαν φίλοι, αφού τελείωσε η συνεργασία.

Δηλαδή νομίζω ότι φαινόταν αυτό παντού. Της δόθηκε μία δύναμη σε μία πολύ νεαρή ηλικία που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήμασταν φίλοι. Προσπαθούσα στο πλαίσιο της δουλειάς να βάλω κάποια όρια και κάποιες συνθήκες, αλλά αυτό ήταν στα θέματα της δουλειάς. Στην προσωπική της ζωή δεν είχα κανένα λόγο να μπω και να κάνω το coaching αυτό που λέμε ή να είμαι ο μέντορας της Κωνσταντίνας. Νομίζω ούτε και η ίδια μπορεί να ήθελε εκείνη την περίοδο.

Εγώ το έβρισκα κατά μία έννοια λογικό. Γιατί όταν ένας νέος παρουσιαστής υπάρχει σε μία εκπομπή, χρειάζεται έναν άνθρωπο δίπλα του που να ‘ναι και φοβερά αναγνωρίσιμος και να ‘χει και ένα εκτόπισμα. Θεωρώ ότι ο Αντώνης είχε το εκτόπισμα και την αναγνωρισιμότητα που χρειαζότανε, αυτό το έκρινε και το κανάλι. Επομένως, δεν μου φαίνεται παράλογο που αμείφθηκε καλά γι’ αυτό τον ρόλο».

«Έφτασα να ζυγίζω 130 κιλά. Εγώ όταν ήμουνα 28 χρονών, που συνέπεσε με την απώλεια της μητέρας μου, είχα… συναισθηματική υπερφαγία. Δηλαδή έχω μια φωτογραφία που πραγματικά είμαι ένας τεράστιος άνθρωπος. Τότε δεν με πείραζε η εικόνα μου. Δηλαδή δεν ήμουνα ο άνθρωπος που έλεγα “πώς είναι η εικόνα μου και πρέπει να την αλλάξω”. Όμως σε κάποια στιγμή πήγα σε μια δουλειά και έπρεπε να ανεβώ έναν όροφο και λαχάνιασα. Και λέω “τώρα 28 χρονών άνθρωπος να λαχανιάζω… δεν πάει”. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση να χάσω αρκετά κιλά για λόγους υγείας», , εξομολογήθηκε ακόμα ο Παύλος Σταματόπουλος.