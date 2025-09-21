Lifestyle

Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη: Παραμυθένιος ο γάμος τους – Δάκρυσε η μητέρα του γαμπρού Αγάπη

Ο γάμος τους έγινε παρουσία πολλών καλεσμένων με την Αγάπη Πολίτη, μητέρα του Παύλου Βαρδινογιάννη να μην κρύβει την συγκίνησή της
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη Φωτογραφία / NDP

Ο γάμος της χρονιάς έγινε το απόγευμα του Σαββάτου Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη όπου παντρεύτηκαν ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου έλαμπαν από ευτυχία και μετά από δύο χρόνια κοινής διαδρομής αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τον γάμο.

«Είμαι συγκινημένη. Δάκρυσα. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι η τελετή. Τους εύχομαι υγεία και αγάπη και να χαίρονται αυτή την ημέρα κάθε φορά που την θυμούνται», είπε γεμάτη συγκίνηση.

Παρούσα στον γάμο ήταν και η ξαδέρφη του Παύλου Βαρδινογιάννη, η Ολγα Κεφαλογιάννη. «Είμαι ευτυχισμένη που βρήκε αυτό το καταπληκτικό κορίτσι. Να είναι η ζωή τους όμορφη όπως αυτή τη στιγμή». Ο τραγουδιστής Νίνο έστειλε τις ευχές του λέγοντας: «Να είναι καλά, ευτυχισμένοι».

Ακολουθώντας κατά γράμμα την παράδοση ο Παύλος Βαρδινογιάννης έφτασε πρώτος στην εκκλησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του, αλλά και πολλούς φίλους του. Λίγη ώρα αργότερα έκανε την εμφάνισή της απαστράπτουσα η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη που έλαμπε φορώντας ένα νυφικό του Χρήστου Κωσταρέλου.

Γαμπρός και νύφη στην είσοδο της εκκλησίας
Γαμπρός και νύφη στην είσοδο της εκκλησίας
Γαμπρός και νύφη στα σκαλιά της εκκλησίας, μπροστά στους καλεσμένους τους
Γαμπρός και νύφη στα σκαλιά της εκκλησίας, μπροστά στους καλεσμένους τους
Η Άννα Μαρία με τον γαμπρό, Παύλο Βαρδινογιάννη
Η Άννα Μαρία με τον γαμπρό, Παύλο Βαρδινογιάννη

Το ζευγάρι πάντρεψαν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μία στενή φίλη του γαμπρού.

Παύλος Βαρδινογιάννης και Όλγα Κεφαλογιάννη
Παύλος Βαρδινογιάννης και Όλγα Κεφαλογιάννη

Αμέσως μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση σε κλειστό κύκλο.

