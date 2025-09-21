Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη: Παραμυθένιος ο γάμος τους – Δάκρυσε η μητέρα του γαμπρού Αγάπη

Ο γάμος της χρονιάς έγινε το απόγευμα του Σαββάτου Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη όπου παντρεύτηκαν ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου έλαμπαν από ευτυχία και μετά από δύο χρόνια κοινής διαδρομής αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τον γάμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γάμος τους έγινε παρουσία πολλών καλεσμένων με την Αγάπη Πολίτη, μητέρα του Παύλου Βαρδινογιάννη να μην κρύβει την συγκίνησή της. Πριν λίγους μήνες άλλωστε είχε παντρέψει την κόρη της Χρυσή με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

«Είμαι συγκινημένη. Δάκρυσα. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι η τελετή. Τους εύχομαι υγεία και αγάπη και να χαίρονται αυτή την ημέρα κάθε φορά που την θυμούνται», είπε γεμάτη συγκίνηση.

Παρούσα στον γάμο ήταν και η ξαδέρφη του Παύλου Βαρδινογιάννη, η Ολγα Κεφαλογιάννη. «Είμαι ευτυχισμένη που βρήκε αυτό το καταπληκτικό κορίτσι. Να είναι η ζωή τους όμορφη όπως αυτή τη στιγμή». Ο τραγουδιστής Νίνο έστειλε τις ευχές του λέγοντας: «Να είναι καλά, ευτυχισμένοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθώντας κατά γράμμα την παράδοση ο Παύλος Βαρδινογιάννης έφτασε πρώτος στην εκκλησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του, αλλά και πολλούς φίλους του. Λίγη ώρα αργότερα έκανε την εμφάνισή της απαστράπτουσα η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη που έλαμπε φορώντας ένα νυφικό του Χρήστου Κωσταρέλου.

Το ζευγάρι πάντρεψαν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μία στενή φίλη του γαμπρού.

Αμέσως μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση σε κλειστό κύκλο.