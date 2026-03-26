Πέγκυ Σταθακοπούλου: Την Αλίκη Βουγιουκλάκη αγαπούσα πάρα πολύ, ήταν πολύ ζεστή και τρυφερή μαζί μου

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Πέγκυ Σταθακοπούλου και αναφέρθηκε στη γνωριμία της και τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Γιώργο Πράσινο και εξομολογήθηκε τα πάντα για τα παιδικά της χρόνια. Παράλληλα, η Πέγκυ Σταθακοπούλου αναφέρθηκε στην παράσταση «Εύθυμη χήρα», που πήρε μέρος στο ξεκίνημα της καριέρας της, στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Η διαχρονικά γοητευτική 65χρονη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, Πέγκυ Σταθακοπούλου εμπιστεύεται τον φακό του OK! και μιλά για τη φετινή επιστροφή της στη σκηνή, τους δικούς της τρόπους να παραμένει σύγχρονη και τα νέα δεδομένα της προσωπικής της ζωής.

«Ήμουν 6 μηνών ηθοποιός όταν έπαιξα πλάι στην Αλίκη (σ.σ. Βουγιουκλάκη), στην “Εύθυμη χήρα”. Την αγαπούσα πάρα πολύ, ήταν πολύ ζεστή και τρυφερή μαζί μου, όπως και με τους άλλους στον θίασο. Η Αλίκη είχε πάντα το μάτι της ακουμπισμένο σε μένα με στοργή. Κάναμε παρέα τότε, δεν ζήλευε όπως φαντάζεται κάποιος – και τι να ζήλευε από μένα που μόλις ξεκινούσα; Δεν υπήρχε λόγος. Ένιωσα προστατευμένη και ευλογημένη δίπλα στην Αλίκη».

«Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1960 από δύο νέα παιδιά που ανήκαν στη μεσοαστική τάξη. Δούλευαν πολύ και ταυτόχρονα είχαν να μεγαλώσουν κι εμένα, στην πορεία ήρθε και ο αδελφός μου, ο Γιάννης. Συνδεθήκαμε τα δύο αδέλφια, μάθαμε να στηρίζουμε και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλο. Τα πρώτα δέκα χρόνια μέναμε στην Κυψέλη και μετά στον Χολαργό. Εγώ σπούδασα στη Νομική (ο Γιάννης στο Οικονομικό) και μετά μπήκα στη Δραματική του Εθνικού», είπε για τα παιδικά της χρόνια.

«Αποφοιτώντας το 1983, έπαιξα για πρώτη φορά στο εμπορικό θέατρο, δίπλα στον Κώστα Καρρά, μετά με την Αλίκη και από εκεί φούντωσαν όλα. Τότε έκανα και το πρώτο μου σίριαλ, την Κάθοδο, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του, μιλούσε για ένα κορίτσι μπλεγμένο με τα ναρκωτικά. Θεωρήθηκε ακραία δουλειά, γίναμε πρωτοσέλιδο στα Νέα, δεν είχε προβληθεί πιο πριν στην ελληνική τηλεόραση σειρά που να μιλάει για το θέμα των ναρκωτικών. Συνέχισα να δουλεύω, μέχρι που παντρεύτηκα, εκεί στα 37 μου. Όμως καθυστέρησα να κάνω παιδί γύρω στα έξι χρόνια– καθώς δυσκολεύτηκα με αρκετές θεραπείες», πρόσθεσε η Πέγκυ Σταθακοπούλου.