Πέγκυ Ζήνα: «Άκουγα σχόλια από συναδέλφους “πάχυνε, σοβάρεψε” κι ήθελα απλά να φύγω τρέχοντας από τη δουλειά»

Για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει ως τραγουδίστρια μίλησε η Πέγκυ Ζήνα, αποκαλύπτοντας ότι έχει ακούσει κακόβουλα σχόλια από συναδέλφους της για εκείνη που την έβαζαν σε σκέψεις να εγκαταλείψει το επάγγελμα.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025). Μεταξύ άλλων, η Πέγκυ Ζήνα σημείωσε ότι μπορεί να έχει δεχτεί πισώπλατες μαχαιριές και να μην το έχει καταλάβει, διότι εκείνη δε λειτουργεί με τέτοιον τρόπο.

«Θέλει δύο για να χορέψεις… ταγκό. Μάλλον δεν κατάλαβα (σ.σ. τα πισώπλατα μαχαιρώματα), γιατί εγώ δεν στέλνω μαχαιριές, οπότε έχω ασπίδα και στο να τις λάβω», απάντησε η Πέγκυ Ζήνα σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί να κάνει μία παύση στην καριέρα της και αυτή συνέπεσε με την εγκυμοσύνη της, τονίζοντας ότι όταν επέστρεψε άκουγε κακόβουλα σχόλια από τους συναδέλφους της.

«Υπήρξε η σκέψη να κάνω μία μικρή παύση στο τραγούδι και αυτή συνέπεσε με την εγκυμοσύνη μου. Ειδικά για γυναίκα τραγουδίστρια που μένει έγκυος και επιστρέφει, τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Άκουγα σχόλια από συναδέλφους “πάχυνε λίγο, σοβάρεψε”, άκουγα πολλά τέτοια πράγματα. Όμως δεν τα άκουγα από τον κόσμο.

Δεν ήθελα να τα διαχειριστώ, ήθελα απλά να φύγω τρέχοντας από αυτή τη δουλειά, αλλά λέω “αυτή η δουλειά δεν είναι που σε κάνει τόσο αγαπητή στον κόσμο και σε κάνει να είσαι παρέα τους;”», είπε χαρακτηριστικά η Πέγκυ Ζήνα.