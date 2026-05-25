Ιωάννα Τούνη: Αποκάλυψε τα προσβλητικά μηνύματα που δέχεται – «Πόση πίκρα και δυστυχία μπορεί να κουβαλάει ένας άνθρωπος;»

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη για τα προσβλητικά μηνύματα και τα αρνητικά σχόλια που που δέχεται κατά καιρούς στα social media.

Μέσα από την ανάρτησή της το μεσημέρι της Δευτέρας (25.05.2026) η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στην κακία και την αρνητικότητα που έχουν πολλά μηνύματα που της στέλνουν φίλοι και εχθροί.

Δημοσίευσε ένα κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό, αποκαλύπτοντας πως άνοιξε τυχαία ένα μήνυμα από γυναίκα ακόλουθό της και, διαβάζοντας παλαιότερες συνομιλίες, διαπίστωσε πως η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε να πει ποτέ κάτι θετικό.

«Δεν χωράει ειλικρινά ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρά – ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα – δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή!

Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους;

Εγώ να πω σε αυτό το σημείο βέβαια πως η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται.
Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι.

Αφήνω αυτό εδώ λοιπόν μαζί με τις σκέψεις μου…Και φυσικά και επιλέγω να κάνω focus στα χιλιάδες όμορφα σχόλια και μηνύματα που λαμβάνω επίσης καθημερινά από όλες εσάς συμπεθέρες μου», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

Η Ιωάννα Τούνη πριν από λίγες ημέρες περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών και μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα με το «αντίο» στην Γωγώ Μαστροκώστα - «Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φτάνει»
«Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο», έγραψε ο σύζυγός της
Βάνα Μπάρμπα για Γωγώ Μαστροκώστα: Την είχαν φθονήσει αρκετοί γιατί είχε τον ερωτισμό της ομορφιάς της, που πραγματικά ενοχλούσε
«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα που ονειρεύτηκαν πάρα πολλά αρσενικά για τον ερωτισμό που είχε» είπε η Βάνα Μπάρμπα για τη Γωγώ Μαστροκώστα
