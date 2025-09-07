Πέγκυ Ζήνα: «Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει» – Η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της

Η Πέγκυ Ζήνα συνεχίζει μια άκρως πετυχημένη καριέρα, η οποία είχε πολλούς σταθμούς στο πέρασμα των χρόνων. Μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες της τραγουδίστριας ήταν εκείνη με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ήρθε και «κλείδωσε» σε μια περίοδο που η ίδια σκεφτόταν να μείνει έγκυος.

Η Πέγκυ Ζήνα που βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη στο ραδιόφωνο του Ρυθμού και στην εκπομπή που παρουσιάζει η Μαρία Γεωργάκαινα, θυμήθηκε τα λόγια που της είχε πει η σύζυγος του Δημήτρη Μητροπάνου, πριν ανακοινωθεί η συνεργασία τους. Τον τρόπο που προσπάθησε τότε να μην αποσυρθεί αλλά να συνεχίσει κανονικά τις εμφανίσεις στις μεγάλες πίστες.

«Είχα φτάσει σε ένα πολύ ωραίο σημείο την καριέρα μου όταν ήταν να γίνω μαμά. Μάλιστα, είχα αποφασίσει να σταματήσω για λίγο τη δουλειά. Σκεφτόμουν μήπως αυτοί οι γρήγοροι ρυθμοί δε με αφήνουν να γίνω μαμά. Εκεί λοιπόν που είχα αποφασίσει να μη δουλέψω τον χειμώνα, χτύπησε το τηλέφωνό μου από τη γυναίκα του Δημήτρη Μητροπάνου για να δουλέψουμε μαζί τον χειμώνα.

Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Μου χτυπάει λοιπόν την πόρτα ο Θεός για τη σπουδαιότερη συνεργασία της ζωής μου τη στιγμή που θέλω να κάνω ένα διάλειμμα. Μου είχε πει τότε η Βένια, η σύζυγος του Δημήτρη Μητροπάνου, “Πεγκούλα, να κάνεις παιδάκι όποτε θέλεις αλλά, από προσωπική πείρα άκου τι θα σου πω. Μη σταματήσεις να δουλεύεις για να ηρεμήσεις και να κάνεις παιδί, γιατί θα σου κατσικωθεί ένα άγχος στο κεφάλι ότι έχεις σταματήσει γι’ αυτόν τον λόγο. Θα συνεχίσεις κανονικά να δουλεύεις και αν ο Θεός το θέλει και σου στείλει παιδί, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί, Κι εμείς έχουμε την οικογένεια πάνω από όλα”» ανέφερε αρχικά η Πέγκυ Ζήνα.

«Έτσι μου έφυγε κάθε άγχος και τη δεύτερη σεζόν έμεινα έγκυος χωρίς καν προσπάθεια. Τέτοια ευλογία μου έφερε. Έμεινα έγκυος τέλος Ιανουαρίου και τέλος Μαρτίου που κλείσαμε το σχήμα για να πάμε στην Κύπρο για συναυλίες, του είπα ότι επειδή δεν έχω κλείσει ακόμα τους τρεις μήνες, να μην το πούμε σε κανέναν, να το κρατήσουμε μεταξύ μας.

Το μαγαζί είχε 3.000 άτομα και βγήκε και το ανακοίνωσε σε όλους στο μικρόφωνο» πρόσθεσε η τραγουδίστρια στη συνέντευξη που παραχώρησε.

