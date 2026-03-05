Πέμη Ζούνη: Δεν αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πλήρως στον ρόλο της μητέρας, έλειψα αρκετά

Για τον ρόλο της μητέρας και τις ενοχές που νιώθει προς την κόρη της, αλλά και για τα μαθήματα ζωής που κέρδισε από την υποκριτική, μίλησε η Πέμη Ζούνη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε.

Ακολουθεί το απόσπασμα από τη συνέντευξη της Πέμης Ζούνη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Ως μητέρα νιώθεις ότι ανταποκρίθηκες όπως ήθελες;

Δεν αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πλήρως. Ξέρω ότι ήμουν καλή μαμά, η Ελεονώρα το επιβεβαιώνει συνεχώς, αλλά έχω ενοχές γιατί δεν ήμουν εκεί σε κάθε στιγμή της. Έλειψα αρκετά. Νιώθω ότι έχασα πράγματα που τα είχα ανάγκη και που ίσως κι εκείνη τα είχε. Αλλά δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα.

Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είμαι πολύ περήφανη για την Ελεονώρα. Πάντα ήταν ένα ανεξάρτητο και χαρούμενο παιδί. Έχει σπουδάσει Πολιτική και Οικονομικά της Υγείας. Άρχισε να δουλεύει στο Λονδίνο πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχει ξεκινήσει την καριέρα της πολύ καλά. Βέβαια, της λείπει η Ελλάδα.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που έχει κερδίσει από τη δουλειά σου;

Μπαίνω στον 44ο χρόνο της επαγγελματικής μου διαδρομής. Αυτή η δουλειά είναι ένα συνεχές μάθημα. Μόλις μπαίνεις στη σχολή έρχεσαι αντιμέτωπος με τις αδυναμίες σου. Αυτό είναι τεράστιο και υπέροχο βήμα. Για αν είσαι πάνω στη σκηνή καλείσαι να λύσεις άμεσα κάποια θεματάκια.

Συνειδητοποιείς τα κόμπλεξ σου, που υπολείπεσαι. Φεύγεις από την αφελή πεποίθηση ότι όλοι σε αγαπάνε.