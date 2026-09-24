Η Σάσα Μπάστα για τη σύλληψή της μπροστά στις κάμερες: «Ούτε στον χειρότερο εγκληματία δεν το κάνουν»

Η Σάσα Μπάστα αποφάσισε να μιλήσει για την παλαιότερη σύλληψή της μπροστά στις κάμερες, στην εκπομπή Super Katerina του Alpha. Αιτία ήταν μια παρεξήγηση, όπως είπε η τραγουδίστρια, η οποία διαπιστώθηκε λίγο αργότερα στο αστυνομικό τμήμα. Η ίδια περιορίστηκε στο να περιγράψει το γεγονός ως μια «παλιά υπόθεση», εστιάζοντας αποκλειστικά στο σοκ που υπέστη, στο πώς το διαχειρίστηκε συναισθηματικά και στο ότι δεν βγήκε από το σπίτι της, εκείνο το διάστημα, για τρεις εβδομάδες

Όπως είπε η Σάσα Μπάστα για τη σύλληψη: «Είχαν έρθει ξαφνικά οχτώ περιπολικά και δέκα μηχανές και με είχανε στα κανάλια με τις χειροπέδες. Ούτε στον χειρότερο εγκληματία δεν το κάνουν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως εξήγησε, για εβδομάδες δυσκολευόταν ακόμη και να βγει από το σπίτι της. «Μου στοίχισε. Είχα τρεις εβδομάδες να βγω έξω από το σπίτι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι κρίσεις πανικού και όλα αυτά. Ξέρεις πόσο άσχημο ήταν;», είπε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως: «Στο παρελθόν είχα τρία δικαστήρια και πόσες μηνύσεις για όλα αυτά που έβγαιναν και λέγανε στην κάμερα. Η δική μου μητέρα πήγε πόσες φορές στο νοσοκομείο για όλα αυτά που άκουγε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σάσα Μπάστα αναφέρθηκε στην κόρη της που γεννήθηκε το 2019: «Η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους. Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει», είπε καταληκτικά.