Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Πέταξαν έξω από συναυλία της Lady Gaga τον άντρα που είχε επιτεθεί στην Αριάνα Γκράντε

Ο 26χρονος απομακρύνθηκε προληπτικά από τη συναυλία
Lady Gaga
Lady Gaga / AP Photo / Chris Pizzello

Συναγερμός σήμανε σε συναυλία της Lady Gaga στο Μπρισμπέιν, όταν οι αρχές απομάκρυναν προληπτικά τον άντρα που πριν από περίπου έναν μήνα είχε επιτεθεί στην Αριάνα Γκράντε

Ο 26χρονος Johnson Wen, γνωστός πλέον από το περιστατικό στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη, όπου επιτέθηκε στην Αριάνα Γκράντε, εντοπίστηκε στον χώρο της συναυλίας της Lady Gaga χωρίς τελικά να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο. Ωστόσο, για καλό και για κακό απομακρύνθηκε από τον συναυλιακό χώρο.

Ο Wen δήλωσε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι «τον πέταξαν έξω» από το Suncorp Stadium το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025, πριν καν ξεκινήσει η εμφάνιση της τραγουδίστριας στο πλαίσιο της περιοδείας Mayhem World Tour.

Ο 26χρονος, που συνηθίζει να εισβάλλει σε συναυλίες και δημόσιες εκδηλώσεις, είχε καταδικαστεί τον περασμένο μήνα σε εννέα ημέρες φυλάκιση από δικαστήριο της Σιγκαπούρης, επειδή άρπαξε την Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Wicked: For Good». Στο δικαστήριο είχε ισχυριστεί ότι «δεν θα το ξανακάνει», όμως το προσωπικό ασφαλείας στο Μπρισμπέιν φαίνεται πως δεν ήταν διατεθειμένο να το ρισκάρει.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους άντρες ασφαλείας να τον κρατούν από το χέρι και να τον οδηγούν εκτός του χώρου.

Η επίθεση στην Αριάνα Γκράντε

Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.
Την Αριάνα Γκράντε προσέγγισε ένας θαυμαστής της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Wicked: For Good» την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνεται ένας άνδρας να τρέχει προς το μέρος της και να αρπάζει την πρωταγωνίστρια της ταινίας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pyjama Man (@pyjamamann)

Ο άνδρας, που είχε μακριά μαύρα μαλλιά με βαμμένες μπλε ανταύγειες, έβαλε το χέρι του γύρω από την Αριάνα Γκράντε, τραβώντας την κοντά του καθώς εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει.

Εκείνη τη στιγμή η Σίνθια Ερίβο, έτρεξε και την πήρε από τα χέρια του ενώ μέλη της ασφάλειας απομάκρυναν τον άγνωστο άνδρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
206
104
80
78
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Γιούλικα Σκαφιδά: «Δεν είμαι μονογονέας, δεν θέλω να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι»
«Αν με ρωτούσες στα 20 και στα 25 μου, δεν ήμουν η κοπέλα που θα σου έλεγε ότι το όνειρό της είναι να έχει μια μεγάλη οικογένεια, είχε προτεραιότητα η δουλειά μου», τόνισε η γνωστή ηθοποιός
Γιούλικα Σκαφιδά
Newsit logo
Newsit logo