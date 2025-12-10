Πέταξαν έξω από συναυλία της Lady Gaga τον άντρα που είχε επιτεθεί στην Αριάνα Γκράντε

Συναγερμός σήμανε σε συναυλία της Lady Gaga στο Μπρισμπέιν, όταν οι αρχές απομάκρυναν προληπτικά τον άντρα που πριν από περίπου έναν μήνα είχε επιτεθεί στην Αριάνα Γκράντε

Ο 26χρονος Johnson Wen, γνωστός πλέον από το περιστατικό στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη, όπου επιτέθηκε στην Αριάνα Γκράντε, εντοπίστηκε στον χώρο της συναυλίας της Lady Gaga χωρίς τελικά να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο. Ωστόσο, για καλό και για κακό απομακρύνθηκε από τον συναυλιακό χώρο.

Ο Wen δήλωσε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι «τον πέταξαν έξω» από το Suncorp Stadium το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025, πριν καν ξεκινήσει η εμφάνιση της τραγουδίστριας στο πλαίσιο της περιοδείας Mayhem World Tour.

The man that grabbed Ariana Grande in Singapore was removed from Lady Gaga’s recent concert in Brisbane. pic.twitter.com/Z24oL4D6pn — Pop Base (@PopBase) December 9, 2025

Ο 26χρονος, που συνηθίζει να εισβάλλει σε συναυλίες και δημόσιες εκδηλώσεις, είχε καταδικαστεί τον περασμένο μήνα σε εννέα ημέρες φυλάκιση από δικαστήριο της Σιγκαπούρης, επειδή άρπαξε την Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Wicked: For Good». Στο δικαστήριο είχε ισχυριστεί ότι «δεν θα το ξανακάνει», όμως το προσωπικό ασφαλείας στο Μπρισμπέιν φαίνεται πως δεν ήταν διατεθειμένο να το ρισκάρει.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους άντρες ασφαλείας να τον κρατούν από το χέρι και να τον οδηγούν εκτός του χώρου.

Η επίθεση στην Αριάνα Γκράντε

Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Την Αριάνα Γκράντε προσέγγισε ένας θαυμαστής της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Wicked: For Good» την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνεται ένας άνδρας να τρέχει προς το μέρος της και να αρπάζει την πρωταγωνίστρια της ταινίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pyjama Man (@pyjamamann)

Ο άνδρας, που είχε μακριά μαύρα μαλλιά με βαμμένες μπλε ανταύγειες, έβαλε το χέρι του γύρω από την Αριάνα Γκράντε, τραβώντας την κοντά του καθώς εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει.

Εκείνη τη στιγμή η Σίνθια Ερίβο, έτρεξε και την πήρε από τα χέρια του ενώ μέλη της ασφάλειας απομάκρυναν τον άγνωστο άνδρα.