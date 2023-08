Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 25χρονου Angus Cloud. Ο νεαρός ηθοποιός είχε γίνει γνωστός μέσα από τη σειρά Euphoria. Έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες μετά τον μπαμπά του.

Δεν είναι γνωστή ακόμη η αιτία θανάτου του 25χρονου ηθοποιού της σειράς Euphoria. Ο Angus Cloud βρέθηκε νεκρός χθες (31.07.2023) στο σπίτι της οικογένειάς του. Ο θάνατός του έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά από εκείνον του πατέρα του, απώλεια που όπως φαίνεται ο 25χρονος δεν μπορούσε να ξεπεράσει.

«Με βαριά καρδιά έπρεπε να αποχαιρετήσουμε έναν απίστευτο άνθρωπο σήμερα. Ως καλλιτέχνης, φίλος, αδελφός και γιος, ο Άνγκους ήταν ξεχωριστός για όλους μας από πολλές απόψεις.

Την περασμένη εβδομάδα έθαψε τον πατέρα του και πάλεψε έντονα με αυτή την απώλεια. Η μόνη παρηγοριά που έχουμε είναι ότι γνωρίζουμε ότι ο Angus Cloud έχει επανενωθεί με τον μπαμπά του, ο οποίος ήταν ο καλύτερος φίλος του.

Ο Άνγκους ήταν ανοιχτός για τη μάχη του με την ψυχική υγεία και ελπίζουμε ότι ο θάνατός του μπορεί να είναι μια υπενθύμιση για όλους, ότι δεν είναι μόνοι και δεν πρέπει να το πολεμήσουν μόνοι τους. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος τον θυμάται για το χιούμορ, το γέλιο και την αγάπη του για όλους.

Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή, καθώς ακόμη επεξεργαζόμαστε αυτήν την καταστροφική απώλεια», αναφέρεται στην δήλωση της οικογένειας.

Πηγή που βρίσκεται κοντά στο περιβάλλον του 25χρονου ηθοποιού υποστήριξε ότι ο Angus Cloud «πάλευε με αυτοκτονικές τάσεις» ιδιαιτέρως μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Πριν δυο εβδομάδες είχε ανεβάσει φωτογραφία του μπαμπά του στο instagram, γράφοντας πόσο του λείπει…

«Είμαστε απίστευτα θλιμμένοι για το θάνατο του Angus Cloud. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και αγαπημένο μέλος της οικογένειας του HBO και του Euphoria. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια στους φίλους και την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη ώρα», ανέφερε μήνυμα στον λογαριασμό της σειράς Euphoria στο twitter.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc