Θλίψη στις ΗΠΑ έχει έχει σκορπίσει η είδηση ότι ο 31χρονος ηθοποιός Moses J. Moseley, ο οποίος υποδύθηκε ένα ζόμπι στην επιτυχημένη σειρά The Walking Dead, βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό. Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ερευνούν τον θάνατό του ως πιθανή αυτοκτονία.

Ο Moses J. Moseley, σύμφωνα με το TMZ, βρέθηκε νεκρός την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή Hudson Bridge του Stockbridge, μια πόλη στα περίχωρα της Ατλάντα. Σύμφωνα με την οικογένεια του, ο 31χρονος ηθοποιός -που είχε συμμετάσχει στην επιτυχημένη σειρά The Walking Dead– έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι ερευνούν τον θάνατό του ως πιθανή αυτοκτονία.

Οι συγγενείς του Moses J. Moseley ηθοποιού ανέφεραν στο TMZ είπαν ότι δεν είχαν νέα από τον 31χρονο ηθοποιό από τις 23 Ιανουαρίου. Υπέβαλαν αναφορά για αγνοούμενο την Τετάρτη 26/1. Στη συνέχεια επικοινώνησαν με την εταιρεία ασφαλείας αυτοκινήτων OnStar, η οποία εντόπισε το όχημά του μέχρι το σημείο που βρέθηκε η σορός του εκείνη την ημέρα.

«Δεν ήταν απλώς ένας πελάτης για μένα. Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι εδώ και 10 χρόνια. Ήταν στο γάμο μου. Όλοι όσοι τον γνώρισαν τον αγάπησαν, κανείς δεν είχε ποτέ κάτι αρνητικό να πει γι ‘αυτόν. Όταν ήταν γύρω του, όλοι ήταν τόσο χαρούμενοι. Έκανε τους πάντες τόσο χαρούμενους» είπε στο The Wrap ο εκπρόσωπός του, Tabatha Minchew.

"Walking Dead" actor Moses J. Moseley has died, and cops are investigating the circumstances surrounding his death. https://t.co/VCW2XbTr8x