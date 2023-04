Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο συνιδρυτής και κιθαρίστας των The Script, ο Μαρκ Σίχαν (Mark Sheehan), με το συγκρότημα να ανακοινώνει την τραγική είδηση του θανάτου του σήμερα (13.4.2023) Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος για τον θάνατο του Μαρκ Σίχαν, ο 46χρονος κιθαρίστας είχε μπει στο νοσοκομείο για μια ασθένεια που αντιμετώπισε, από την οποία έχασε τη ζωή του. Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

«Ο πολυαγαπημένος σύζυγος, πατέρας, αδελφός, σύντροφος και φίλος του συγκροτήματος Μαρκ Σίχαν πέθανε σήμερα στο νοσοκομείο μετά από μια σύντομη ασθένεια», έγραψε το συγκρότημα The Script στο Twitter και πρόσθεσε: «Η οικογένεια και εμείς ζητάμε από τους θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητά μας αυτή την τραγική στιγμή».

Much loved husband, father, brother, band mate and friend Mark Sheehan passed away today in hospital after a brief illness. The family and group ask fans to respect their privacy at this tragic time. pic.twitter.com/x9hM4byVT9