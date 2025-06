Πέθανε ο Μπόμπι Σέρμαν – Υπήρξε τραγουδιστής και ηθοποιός, είδωλο των εφήβων για δύο δεκαετίες

Ο Μπόμπι Σέρμαν, τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος υπήρξε είδωλο των εφήβων και έγραψε μια σειρά επιτυχίες στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Ο Τζον Στάμος κοινοποίησε την είδηση του θανάτου του Μπόμπι Σέρμαν στο Instagram και το TMZ επιβεβαίωσε ότι ο τραγουδιστής και ηθοποιός πέθανε από καρκίνο στο σπίτι του στο Ενσίνο της Καλιφόρνια.

Δημοσιεύοντας την είδηση του θανάτου του στο Instagram η σύζυγός του Πουμπλόν Σέρμαν έγραψε: «Με βαριά καρδιά μοιράζομαι την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μου συζύγου, Μπόμπι Σέρμαν. Ο Μπόμπι έφυγε από αυτόν τον κόσμο κρατώντας το χέρι μου — όπως ακριβώς κράτησε τη ζωή μας με αγάπη, θάρρος και ακλόνητη χάρη και στα 29 όμορφα χρόνια του γάμου. Ήμουν η Σταχτοπούτα του και εκείνος ήταν ο γοητευτικός μου πρίγκιπας. Ακόμα και στις τελευταίες του μέρες, παρέμεινε δυνατός για μένα. Αυτός ήταν ο Μπόπι— γενναίος, ευγενικός και γεμάτος φως».

Ο Ρόμπερτ Κάμποτ Σέρμαν Τζούνιορ γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα και σπούδασε φωνητική ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο στο λύκειο στο Βαν Νάις. Μετά το λύκειο, σπούδασε Παιδοψυχολογία στο Pierce College, αλλά η ζωή του άλλαξε όταν μια φίλη του τον πήγε σε ένα πάρτι του καστ για την ταινία του 1965 «The Greatest Story Ever Told».

Ο Σέρμαν σηκώθηκε να τραγουδήσει με την μπάντα στο πάρτι και οι ηθοποιοί Νάταλι Γουντ, Τζέιν Φόντα και Σαλ Μίνεο τον πλησίασαν και του είπαν ότι ήθελαν να δώσουν ώθηση στην καριέρα του. Ο Σέρμαν είχε ήδη κυκλοφορήσει μερικά singles σε μικρές δισκογραφικές εταιρείες στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και ο Μίνεο έγραψε και έκανε την παραγωγή ενός άλλου single, του «Nobody’s Sweetheart». Οι ηθοποιοί βρήκαν επίσης στον Σέρμαν έναν ατζέντη και σύντομα εντάχθηκε στο καστ της παράστασης χορού Shindig!, τραγουδώντας επιτυχίες άλλων τραγουδιστών.

Το 1968 ο Μπόμπι Σέρμαν συμμετείχε στην κωμική σειρά Here Come The Brides, και έκανε επίσης εμφανίσεις στις σειρές The Monkees, The FBI, Mod Squad. Ως έφηβος με μεγάλη επιτυχία, ο Σέρμαν μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ υποκριτικής και ηχογράφησης. Το single του 1969, «Little Woman», έφτασε στο #3 του Billboard Hot 100, και ανέβηκε επίσης στο top 10 με τα τραγούδια του «La La La (If I Had You),» «Easy Come, Easy Go» και «Julie, Do Ya Love Me». Αργότερα, ο Σέρμαν είπε ότι τα κορίτσια στις εμφανίσεις του ούρλιαζαν τόσο δυνατά που υπέφερε από απώλεια ακοής.

Ο Σέρμαν ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε έφηβες για τις επιτυχίες του και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και το πρόσωπό του κυριαρχούσε σε αφίσες περιοδικών όπως το Tiger Beat και το 16,

Τα χρόνια που ο Σέρμαν ήταν είδωλο δεν κράτησαν πολύ και τελικά άφησε πίσω του τον χώρο της ψυχαγωγίας, εκπαιδεύτηκε σε παραϊατρικό επάγγελμα και στη συνέχεια έγινε διασώστης και εκπαιδευτής σε ιατρικά θέματα στην αστυνομία του Λος Άντζελες. Περιστασιακά επέστρεφε, αναλαμβάνοντας ρόλους guest σε σειρές όπως το Murder, το She Wrote και το Frasier. Δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του το 1996.

Οι συζητήσεις του συχνά στρέφονταν στο προσωπικό του πάθος για την ιατρική βοήθεια. «Αν είχα μια ευχή, θα ήθελα κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί να μάθει πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ» έλεγε. «Λειτουργεί και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα κληθείς να φροντίσεις κάποιον» υπογράμμιζε.