Πέθανε ο ντράμερ των θρυλικών The Jam, Ρικ Μπάκλερ, σε ηλικία 69 ετών

Ο Ρικ Μπάκλερ, ντράμερ του θρυλικού βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Jam, πέθανε προχτές Δευτέρα (17.02.2025) σε ηλικία 69 ετών.

Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του αναφέρεται ότι ο γνωστός ντράμερ των The Jam, «έφυγε ειρηνικά το βράδυ της Δευτέρας στο Γουόκινγκ μετά από σύντομη ασθένεια με την οικογένεια στο πλευρό του».

Ο Πολ Γουέλερ και ο Μπρους Φόξτον των Jam απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα συνεργάτη τους, με τον Γουέλερ να δηλώνει: «Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος με τον θάνατο του Ρικ. Θυμάμαι να κάνουμε όλοι πρόβες στην κρεβατοκάμαρά μου στο Στάνλεϊ Ροντ του Γουόκινγκ. Σε όλες τις παμπ και τα κλαμπ που παίζαμε ως παιδιά, για να κάνουμε τελικά δίσκο. Τι ταξίδι! Πήγαμε πολύ πέρα ​από τα όνειρά μας και αυτό που φτιάξαμε αντέχει στο χρόνο. Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια και τους φίλους».

Ο Φόξτον πρόσθεσε: «Σοκαρίστηκα και είμαι συντετριμμένος από τότε που άκουσα τα πολύ θλιβερά νέα σήμερα. Ο Ρικ ήταν καλός τύπος, εξαιρετικός ντράμερ και τα καινοτόμα μοτίβα του στα ντραμς βοήθησαν στη διαμόρφωση των τραγουδιών μας. Χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε».

Οι Jam δημιουργήθηκαν το 1972 και διαλύθηκαν το 1982. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, «In the City», το 1977 και ακολούθησαν τα «This Is the Modern World» (1977), «All Mod Cons» (1978), «Setting Sons» (1979), «Sound Affects» (1980) και «The Gift» (1982).

Γνωστοί για τη Mod εμφάνισή τους και τον μελωδικό ποπ ήχο με πανκ, οι The Jam κυκλοφόρησαν κλασικά σινγκλ όπως τα «In the City», «Going Undergound» και «Town Called Malice», μεταξύ άλλων. Η μουσική τους επηρέασε αμέτρητα συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων των The Smiths, Oasis και άλλων.

Μετά τη διάλυση των The Jam, ο Μπάκλερ δημιούργησε τα συγκροτήματα Time UK και Sharp τη δεκαετία του ’80. Στη συνέχεια άφησε τη μουσική βιομηχανία τη δεκαετία του ’90 και ξεκίνησε καριέρα ως ξυλουργός.

Το 2005, ο ντράμερ επανεμφανίστηκε στη μουσική με το συγκρότημα The Gift, το οποίο κάποια στιγμή υποδέχθηκε και το πρώην μέλος των των Jam, Μπρους Φόξτον, ως μπασίστα του. Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως μάνατζερ καλλιτεχνών.