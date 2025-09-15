Πέτρος Φιλιππίδης: «Αισθάνεται θλίψη και στεναχώρια» λέει ο δικηγόρος του ηθοποιού Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Ο Πέτρος Φιλιππίδης παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της δίκης του. Ένα από τα άτομα που συνομιλούν μαζί του είναι ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο ποινικολόγος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno του Mega και μίλησε τόσο για την πολύκροτη υπόθεση του ηθοποιού, όσο και για την καριέρα του.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης αισθάνεται αδικημένος από την απόφαση του δικαστηρίου, αισθάνεται θλίψη και στεναχώρια για το αποτέλεσμα. είναι ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους όπου η Δικαιοσύνη έσφαλε» είπε αρχικά ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Υπήρχαν αμφιβολίες ως προς την ενοχή οι οποίες δεν μεταφράστηκαν με αθώωση αλλά με μία ποινή με αναστολή. Όλοι του είπαν πως πιστεύουν ότι είναι ένας άνθρωπος που φλέρταρε, που του άρεσε το άλλο φύλο και ήταν υπερβολικός. Ποτές όμως του είπαν ότι δεν πίστευαν ότι θα έφτανε στο σημείο να χρησιμοποιήσει τη βία. Οι φίλοι του του λένε ότι περιμένουν να επιστρέψει στον φυσικό του χώρο δηλαδή στο θέατρο. Υπάρχουν και προτάσεις και από παραγωγούς και από το θέατρο και από την τηλεόραση ώστε να υπάρξει στο μέλλον μιας συνεργασία», πρόσθεσε ο ποινικολόγος.

«Δεν υπάρχει αυτή την στιγμή πόρισμα για την φωτιά στο σπίτι του. Εύχεται να μην είναι εμπρησμός. Ο Φιλιππίδης είναι ενοικιαστής, και πληρώνει ενοίκιο», συνέχισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Για την Εύα Καϊλή ανέφερε: «Καταρρέει η δικογραφία για το “Qatargate”. Είναι μητέρα αγκαλιά πάνω στο παιδί της, εργάζεται συγχρόνως για να έχει τα προς το ζην, είναι και με τον σύντροφό της. η ζωή της μοιράζεται ανάμεσα σε δραστηριότητες σε Ελλάδα σε Ιταλία. Η αγάπη της, η πολιτική είναι κάτι που «φτερουγίζει» ακόμα. Εάν τελειώσει με το καλό αυτή η υπόθεση, πιστεύω ότι οι πολιτικές φιλοδοξίες της υπάρχουν ζωντανές».

Όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «δεν θα υπερασπιζόμουν και δεν υπερασπίζομαι ποτέ ανθρώπους που είναι εκτελεστές συμβολαίων θανάτου».