Πέτρος Ιακωβίδης: «Είχα φτάσει τα 98 κιλά λόγω της κορτιζόνης και της στεναχώριας μου»

Ο τραγουδιστής Πέτρος Ιακωβίδης ήταν καλεσμένος στο Vidcast του Daily Kouskous με τον Παναγιώτη Σίμο. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, αλλά και για το «μικρόβιο» της μουσικής που είχε από μικρός. Παράλληλα, αποκάλυψε και το πρόβλημα υγείας, που τον οδήγησε να φτάσει σχεδόν στα 100 κιλά, εξαιτίας της κορτιζόνης.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης ανέφερε ότι στο παρελθόν, λόγω ενός προβλήματος υγείας, που πέρασε, έφτασε σχεδόν τα 100 κιλά, καθώς έπαιρνε κορτιζόνη και λόγω της στεναχώριας τους κατανάλωνε φαγητό και αλκοόλ. Πλέον, έχει ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα και όπως αποκάλυψε είναι στα 72 κιλά αυτήν την στιγμή.

Τα λόγια του Πέτρου Ιακωβίδη

Όσα αποκάλυψε για την παιδική του ηλικία: «Δουλεύαμε πέντε μέρες με τον πατέρα μου. Γυρνούσαμε σπίτι, με περίμενε να τελειώσω, γυρνούσαμε σπίτι, κοιμόμουνα εγώ μισή ώρα, μισή ώρα αυτός. Και πήγαινα εγώ τότε στο σχολείο και ο πατέρας μου πήγαινε στη δουλειά. Δεν μου είπε ποτέ «όχι». Δεν μου είπε ποτέ «είμαι κουρασμένος».

Οτιδήποτε ήταν καλό για μένα, και μου έλεγε «πιστεύεις ότι σου κάνει καλό;» και έλεγα «ναι μπαμπά». Εκεί. Ο πατέρας μου ήταν εκεί πέρα και με πρόσεχε. Τα περισσότερα πράγματα τα οφείλω στον πατέρα μου. Και στη μητέρα μου, απλά η μητέρα μου πέρασε άλλα πράγματα.

Η μητέρα μου η καημένη, πήγαινα σπίτι, ξέρεις τώρα, να με βοηθήσει να διαβάσω, να κάνω, κουρασμένος… και σαν μάνα, γιατί είναι και διαφορετικό η μάνα, περνούσε άλλα πράγματα τα οποία κι αυτά με βοήθησαν. Αλλά ο πατέρας μου ήταν εκεί».

Για το πρόβλημα υγείας και τα παραπάνω κιλά: «Μου έχει συμβεί να είμαι πολύ παραπάνω κιλά. Είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας. Και είχα περάσει ένα θέμα με το λαιμό μου λόγω ιγμορίτιδας. Οπότε όταν έβγαινα να τραγουδήσω εγώ, έκλεινε η φωνή μου. Τι έχω, τι έχω, τι έχω… έπαιρνα κορτιζόνη.

Από τη στεναχώρια μου τότε – καταλαβαίνεις ότι το πρώτο πράγμα στη στεναχώρια είναι ή το ποτό ή το φαγητό- εγώ ήμουνα κάπου μεταξύ και των δύο, γιατί δεν είμαι και κανένας που πίνω πάρα πολύ, αλλά με την κορτιζόνη μαζί και φαγητό και ποτό… και έφτασα να είμαι, νομίζω είχα πάει στα περισσότερα κιλά που είχα πάει, που ήτανε περίπου 98 κιλά. Σκέψου τώρα είμαι 72».