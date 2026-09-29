Άκης Πετρετζίκης: «Έκλεισα τα μαγαζιά μου ενώ ήταν κερδοφόρα – Νιώθω πραγματικά αυτοδημιούργητος»

Ο Άκης Πετρετζίκης που ανήκει πλέον στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για την καριέρα του και στις σημαντικές αποφάσεις που έχει πάρει στο παρελθόν στη ζωή του.

Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε ακόμα τόσο στο «Master Chef» που κέρδισε όσο και τη γνωριμία του με τον Χάρι και τον Ουίλιαμ. Ο Άκης Πετρετζίκης εξήγησε ότι έκλεισε τα μαγαζιά του ενώ ήταν κερδοφόρα και δήλωσε αυτοδημιούργητος.

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Μιλώντας για το «Master Chef» που κέρδισε: «Τότε δεν υπήρχε αγάπη του κόσμου για εμένα. Ήμουνα 26 – 27 χρονών, ένας πιτσιρικάς που κέρδισε έναν διαγωνισμό που κάποιοι λέγανε ότι μπορεί και να μην έπρεπε να τον έχει κερδίσει. Οπότε είχα έναν δρόμο μπροστά μου εκείνη τη στιγμή. Είχα έναν δρόμο να αποδείξω ότι αυτό που κέρδισα δικαίως το κέρδισα, ότι η θέση που μου δόθηκε δικαίως θα την υπηρετήσω και πρέπει να αποδείξω στο επόμενο διάστημα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δηλαδή υπήρχε, γιατί η επόμενη κίνηση δεν ήταν το κανάλι να μου πει πάρε μια εκπομπή. Η επόμενη κίνηση δεν ήταν να μου πει το Hilton που ήταν ανοιχτό τότε έλα να αναλάβεις το εστιατόριο. Η επόμενη κίνηση ήταν βρες τα μόνος σου. Καταλαβαίνεις;».

«Tηλεοπτικές δεν υπήρχανε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί αυτό που κατάφερα να κάνω μετά από κάποια χρόνια το κατάφερα λόγω του κόσμου. Ο κόσμος ήταν αυτός που με εμπιστεύτηκε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δούλεψα πάρα πολύ να ξέρεις. Και η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που τελικά βοήθησε στο να μπορέσω κι εγώ να εξελιχθώ και να κάνω πράγματα», είπε για την εποχή μετά τη νίκη του.

Μιλώντας για την εποχή που ζούσε στην Αγγλία και τη γνωριμία του με τον Χάρι και τον Ουίλιαμ ανέφερε: «Στην Αγγλία δούλευα σε ένα ξενοδοχείο, The Goring λέγεται. Είναι ένα ξενοδοχείο που ερχόντουσαν τα βασιλόπουλα κάθε Σάββατο Κυριακή και τρώγανε. Δηλαδή ήταν το πιο πρεστίζ το ξενοδοχείο να δουλεύεις. Είδα τον Ουίλιαμ και τον Χάρι. Τους είδαμε κανονικά. Ποτέ δεν τους έβλεπες γιατί πήγαιναν στο δωμάτιό τους, είχαν δωμάτιο και τρώγανε steak and chips και βλέπανε τα ματς».

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«Και η βασίλισσα ερχότανε μία φορά στον έναν χρόνο, ας πούμε, θα ερχότανε και είχε ένα συγκεκριμένο μενού. Μαγείρευαν εκεί πέρα, ήταν το βασιλικό ξενοδοχείο, να στο πω έτσι. Τέλος πάντων. Και λέω στον σεφ και του λέω θα φύγω θέλω να πάω στην Αμερική. Ήθελα να πάω Νέα Υόρκη. Μου λέει τι ειδοποίηση μου δίνεις, notice; Λέω δεν σας δίνω. Μπορεί να φύγω σε έξι μήνες, έναν χρόνο. Απλά σας λέω ότι το έχω στο μυαλό μου. Δεν φεύγω, δεν έχω ψάξει καν. Απλά το σκέφτομαι και θα ψάξω κάποια στιγμή στο μέλλον. Και μου λέει “επειδή μου το λες έτσι, θα σου βρω εγώ δουλειά”. Με φωνάζει μετά από δύο τρεις μέρες και μου βρίσκει να αναλάβω σε ένα ξενοδοχείο σεφ στη Νέα Υόρκη. Μικρό ξενοδοχείο μπουτίκ και μου λέει “αλλά θα φύγεις σε τρεις μήνες, τέσσερις”. Του λέω “κανένα πρόβλημα”», περιέγραψε ακόμα ο Άκης Πετρετζίκης.

Επίσης ο Άκης Πετρετζίκης αναφέρθηκε και στην απόφασή του να κλείσει τα εστιατόρια που είχε ανοίξει, παρόλο που ήταν κερδοφόρα.

«Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα ενώ ήταν κερδοφόρα. Ίσως και να με βοήθησε λίγο γιατί όσοι ήταν να πάρουν αυτό που πήραν, το πήραν. Αλλά εγώ ήξερα γιατί τα έκανα τα μαγαζιά», είπε ο γνωστός σεφ.

«Εγώ πρώτα απ’ όλα έκανα δύο concept. Τα δύο concept τα φτιάξαμε σε στιγμές που δεν υπήρχαν. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να γίνεται μία πανδημία αυτού του πράγματος που κάναμε τότε. Ουρές περιμένανε. Τα μαγαζιά βγήκαν με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν έκλεισαν επειδή δεν πήγαιναν καλά οικονομικά. Τα έκλεισα γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου. Και να σου πω την αλήθεια και άμα μπορούσα να το μπατζετάρω κιόλας και να πω ότι θα χάνω τόσα λεφτά κάθε χρόνο για να έχω μαγαζί, θα το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να το υποστηρίξω, να χάνω ακόμα και λεφτά και να έχω και μαγαζί. Δεν το έκανα γιατί έχω συνηθίσει πια να κάθομαι τα Σάββατα με τα παιδιά μου», δήλωσε στη συνέχεια ο Άκης Πετρετζίκης.

«Εγώ δούλευα στα μαγαζιά, πήγαινα Σάββατα, Κυριακές, καθημερινές, βράδια. Δευτέρα με Παρασκευή είχα να κάνω τον παραγωγό, τον παρουσιαστή. Να σας πω τι δουλειές έχω; Έχω το site, έχω το κανάλι στο YouTube, έχω τα social media, έχω τα έτοιμα γεύματα, έχω, βιβλία, έχω περιοδικά. Εγώ έχω φτάσει να έχω δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά. Διαφορετικές, όχι όμοιες επιχειρήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν το ίδιο πράγμα. Κάνανε κάτι διαφορετικό. Η καθεμία ήθελε ένα διαφορετικό μάνατζερ. Που ούτε μάνατζερ έχω σπουδάσει… Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό ήταν το λάθος το δικό μου. Δηλαδή το ότι πίστευα ότι ο Άκης στα 27-28, θα είναι ο ίδιος στα 42 ακμαιότατος, θα μπορεί να κάνει πεντακόσια πράγματα μαζί και δεν θα μπορεί να σταματάει με τίποτα. Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά. Αν δεν είχα οικογένεια δεν θα ‘χα κλείσει τα μαγαζιά. Τι συζητάμε τώρα;», παραδέχτηκε ακόμα.

«Είμαι περήφανος (για τον εαυτό μου). Είμαι πάρα πολύ καλά. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Νιώθω ότι ξέρεις, επειδή χρησιμοποιείται πάρα πολύ η λέξη αυτοδημιούργητος από πάρα πολλούς, νιώθω πραγματικά αυτοδημιούργητος. Δηλαδή δεν έχω πάρει την παραμικρή βοήθεια. Και αυτό με κάνει να νιώθω καταπληκτικά. Βέβαια, σε αυτό όλο το κομμάτι έχω την υπέροχη ομάδα μου, τους συνεργάτες μου που έχω χρόνια παιδιά μαζί από την πρώτη μέρα, που έχουν αφιερώσει και αυτοί τη ζωή τους στο δικό μου όνειρο, στο δικό μου όραμα και τους ευχαριστώ», εξομολογήθηκε ακόμα ο Άκης Πετρετζίκης.